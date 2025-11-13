減輕家屬焦慮！花蓮啓用最新DNA檢測儀　快速辨識洪災遺體身分

▲▼花蓮警方鑑識科第啟用新建置的DNA鑑定儀，快速鑑識遺體身分，減輕家屬焦慮。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖因樺加沙颱風來襲，於9月23日下午發生壩頂潰決，造成多處房舍與道路受損，並有多人遭洪水沖走或受困，救難人員與警消冒險涉入淹水區域，逐步尋獲失蹤者，但多數遺體因強烈沖刷與泥沙掩埋，外觀受損嚴重，辨識難度極高。經中央與地方單位統計已有19人罹難，5人失聯，相關搜救及災後重建事宜仍在持續進行中。

因應本次重大災害，花蓮縣警察局鑑識科第一時間啟用新建置的快速DNA鑑定儀，僅需約90分鐘即可完成樣本萃取、PCR及型別分析作業，能迅速與家屬提供的DNA樣本進行比對，讓家屬得以即時確認，減輕焦急與痛苦等待時間。警方並強調，所有檢測結果仍會搭配刑事局實驗室複驗，以確保司法效力與科學嚴謹度。

花蓮縣警察局表示，本次快速DNA鑑定儀之啟用，係在縣長徐榛蔚及局長陳百祿的大力支持下順利建置完成，不僅展現鑑識科技在重大天災中的關鍵價值，也象徵本縣鑑識工作邁向科技化、即時化的重要里程碑。DNA鑑定除了能協助災害罹難者身分確認，更是失蹤人口尋親與刑案偵查的重要利器。為此花蓮縣警察局將持續推動DNA自願建檔工作，希望藉由此次重大事件，讓民眾能了解DNA資料庫的重要與公益性，並鼓勵民眾自願建檔，以便在失蹤尋人或進行親緣比對時，能迅速進行身分辨識作業，協助失聯者早日返家。

警方並重申，DNA資料採樣作業均由專業人員依標準程序進行，相關資訊嚴格保密，民眾可安心配合。花蓮縣警察局呼籲，全民攜手共同建構更安全、效率更高的警政服務網，讓先進科技成為守護生命、安定社會的重要助力。

