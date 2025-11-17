　
國際

在停屍間上班「偷吃屍體」！食人魔親揭黑歷史　出書大談人肉料理

▲▼在停屍間上班「偷吃屍體」！食人魔親揭黑歷史　出書大談人肉料理。（圖／翻攝臉書官網serialpleasures）

▲「食人魔」克勞斯因為犯下謀殺罪被判入獄。（圖／翻攝臉書官網serialpleasures）

記者吳美依／綜合報導

法國食人魔克勞斯（Nico Claux）曾因謀殺案入獄服刑，獲釋後出版多本書籍分享「食譜」與成為劊子手的驚悚歷程。他在太平間工作期間，會偷偷竊取小塊人肉食用，在慾望日益高漲後，才轉而尋找活人下手。

《每日郵報》報導，現年53歲的克勞斯又被媒體稱為「巴黎吸血鬼」，因為犯下謀殺罪於1997年被判12年有期徒刑，但僅服刑7年多便獲釋出獄。

克勞斯在podcast節目「Anything Goes with James English」透露，其食人癖好源於童年祖父過世後產生的異常幻想，而他閱讀日本知名食人魔佐川一政的資料之後，進一步加深了這種扭曲渴望，「我開始幻想用牙齒咬並撕裂肉體。這是一種心理變態的幻想。這是一種戀物癖。」

克勞斯第一份工作就是在巴黎停屍間服務，並且開始偷取遺體肉塊食用，但慾望日益增長，已經無法被滿足，因此開始鎖定活人目標。1997年，他為了取得人肉，射殺了網路結識的受害者比索尼爾（Thierry Bissonier），1個月後因為試圖兌現死者的支票而被捕，公寓搜出多袋血液、人類胎兒與頭骨祭壇等駭人物品。

克勞斯經常被詢問人肉的味道，他表示有點像是馬肉，但強調那並不是重點，「對我來說，重點在於那一股衝動與刺激感。」

另據《太陽報》報導，克勞斯會闖入墓穴和棺材，竊取人體殘骸作為紀念品。他出獄後又使用偽造文件在多個太平間工作長達13年，並出版《血之福音》（The Gospel of Blood）、《食人食譜》（The Cannibal Cookbook）等書籍。他聲稱寫作是為了管理自己對於人肉的衝動和渴望。

11/15 全台詐欺最新數據

關鍵字：

食人魔克勞斯巴黎吸血鬼謀殺案太平間

