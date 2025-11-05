黃明志昔談台灣、大馬女生「床戰反應差很多」曝經驗：爽會跟你說

▲馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝死案。（圖／翻攝自臉書）



記者施怡妏／綜合報導

網紅謝侑芯猝死飯店，馬來西亞警方昨日（4）列為謀殺案偵辦，並一度通緝大馬歌手黃明志，而黃明志5日凌晨主動投案接受調查。謝侑芯命案爆發後，黃明志的過往言論也被翻出，他曾大聊床上話題，比較起台灣女生和大馬女生的差異，直呼「馬來西亞的女生很不一樣，比較真誠。」

黃明志之前上大馬網紅「KokeeJiang」頻道，被問起「你在床上比較喜歡日本女生，還是台灣女生？」他大方回答，認為台灣女生與日本女差別不大，「叫法都有學過」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，黃明志點名馬來西亞女生，「馬來西亞很不一樣，馬來西亞比較真誠，她爽跟你講爽，（想要）叫你換一個姿勢就叫你換」，而台灣女生則是不管怎樣都一副「要哭要哭」的樣子，跟日本女生一樣，「我實在不懂要做什麼」。

據《中國報》報導，警方原先是向推事（法官）申請延扣黃明志7天，且不押送法院，而是法官到警局進行程序。而黃明志的代表律師鄭清豐於上午9點多抵達金馬警區總部，並在法庭程序中提出抗辯。

鄭清豐向在場媒體表示，他成功說服法官縮短延扣天數，「此案發生已過去逾14天，因此我要求僅延扣6天，這是我目前能確定的。」最終警方獲准延扣6天，黃明志預計被延扣至11月10日，律師結束受訪快速離開。