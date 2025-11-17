俄軍大進展！扎波羅熱又奪2據點　烏軍將領認了：前線告急

▲扎波羅熱前線城鎮奧里希夫，一名烏兵在被空襲損毀的醫院內觀察情況。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯國防部16日宣布，在烏克蘭東南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區取得重大進展，成功攻占2個重要據點，朝著控制整個扎波羅熱的目標邁進一大步。

俄羅斯國防部宣稱已拿下里夫諾皮利亞（Rivnopillya），使得烏克蘭南部重鎮胡利艾波列（Huliaipole）也面臨被俄軍夾擊的險境。此外也攻下馬拉托克馬奇卡村（Mala Tokmachka），距離扎波羅熱前線城鎮奧里希夫（Orikhiv）僅9公里。

根據親烏地圖資料庫，俄軍6月底推進至第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）之後，在當地與鄰近的扎波羅熱展開大規模攻勢，過去6周沿著相對寬闊的戰線推進至少30公里。

▲烏克蘭平民從前線城鎮胡利艾波列撤離。（圖／路透）

烏軍面臨嚴峻挑戰，由於軍隊規模較小，一直難以在頓內茨克（Donetsk）地區加強防禦，同時在俄軍機動性強的密集砲火與無人機攻擊下，維持其餘前線的穩定。

烏克蘭政府尚未回應俄軍宣稱的最新戰果，但其最高將領上周承認，包括胡利艾波列周邊在內的扎波羅熱前線戰況持續惡化，軍方已從當地多座村莊撤退。

俄軍目前控制約19%烏克蘭領土，面積達11萬5476平方公里。在扎波羅熱地區，俄軍聲稱控制約75%區域，意味烏克蘭仍掌握約7000平方公里土地，包括戰前人口超過70萬的扎波羅熱市。