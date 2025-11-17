民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑：民調協調會因地制宜

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／中午來開匯）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任以來，本周三將與民眾黨主席黃國昌會面，全程公開。國民黨副主席蕭旭岑今（17日）接受專訪時表示，雖然不會談到2026等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現。至於2026大選在新北、宜蘭、嘉義等地區，藍白會是如何合作？蕭旭岑說，選務工作由副主席兼秘書長李乾龍負責，一切的民調協調都會因地制宜，不會死板板只用統一標準。

蕭旭岑提到，此次雙方主席會面，是重中之重，「就因為2024年的破局，讓賴清德無法無天，大家其實都受夠了。」

蕭旭岑提到，藍白合也會將2026大選的重點放在地方治理上，因為地方選舉人民在意的是經濟及民生，而非意識形態，而台灣民眾也知道，國民黨在民生經濟上的治理能力遠遠超過民進黨，台灣人是有智慧的，「否則2次大罷免的結果就不會是完封。」

至於國民黨立委、發言人牛煦庭日前拿出最新民調顯示，國人對明年度國防預算高達9495億元，贊成者有49.4%，不贊成為39.7%，顯示多數國人願意為了提升台灣自我防衛能力，支持明年度的超高國防預算，但先前鄭麗文表態不支持增加國防預算，明顯與民調結果相反。蕭旭岑對此持不同看法。他質疑，民調對民眾的問法恐須了解，因為沒有人會反對國防，但是如果國防預算提升至GDP的3%，卻排擠到國家其他關乎人民經濟發展、福利制度等等相關預算，「那這樣你還會支持嗎？我想民眾的答案可能就不一樣了」。因此他認為不能夠以此民調來定論，也不覺得鄭麗文被打臉。

蕭旭岑指出，且若未來將台灣國防預算提升至GDP的5%，必須想想台灣有沒有這能力、付出這樣的金額，且此時國防預算花得甚至比馬英九擔任總統時的軍購多5倍，台灣有比較安全嗎？他強調，如果國防花費這麼多，而台灣反而狀態更險峻，「那總統賴清德就是無能，執政黨是幹什麼吃的？」

蕭旭岑說，然而看看鄰近的國家，日本、新加坡，都期待國民黨在兩岸對話中扮演交流的角色，代表兩岸必須實際的對話與交流，才能真正降低台海緊張，而非盲目地增加國防預算。