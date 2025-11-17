賴清德宣布成立兒童及家庭署　她批「一廂情願」：改名無法回應挑戰

▲時代力量黨主席王婉諭 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨宣布，衛福部將成立「兒童及家庭署」，做為照顧兒童專責單位，負責守護兒童身心健康發展。對此，時代力量黨主席王婉諭今（17日）批評，若政府只採納衛福部內部整併方案，把兒少與家庭業務合併成一個三級機關，就以為能提升國家對兒少的重視程度，「這樣的期待實在太一廂情願」，改名根本無法回應少子化與兒少保護的嚴峻挑戰。

賴清德昨出席「台大醫院健康台灣深耕論壇」時提到，健康兒童推動聯盟榮譽理事長呂鴻基長期推動兒童健康，在他擔任行政院長、副總統時都前來拜訪。在今天跟大家宣布，未來衛福部將成立未來衛福部將成立「兒童及家庭署」，設在衛福部底下，用來照顧兒童身心健康發展，以回報呂鴻基的奔走。

對此，王婉諭今（17日）表示，如果政府只是採納衛福部的內部整併方案，把兒少與家庭業務合併成一個三級機關，就以為能提升國家對兒少的重視程度，「這樣的期待實在太一廂情願」。

王婉諭指出，賴清德應該更清楚政治是非常現實的。單位層級、預算規模、主導能力，決定了一個議題能不能被當一回事，也決定政府能不能真的救到每年1萬2千件受虐的孩子。

「體育署為什麼要升格成運動部？原因大家都知道」，王婉諭說，2013年以前台灣還有內政部兒童局，但後來兒少業務被拆散併入衛福部的社家署與保護司，「現在成立所謂的『兒童及家庭署』，說穿了，就是把現行社家署合併保護司，層級仍然不變。距離真正的『兒少專責機構』非常遙遠，甚至比以前的兒童局還不如」。

王婉諭認為，賴清德長期在行政、立法部門歷練，一定知道真正的問題不在名稱，而是在層級、權限，以及能否跨部會主導政策。台灣的兒少政策長期被拆散在不同部會裡，只能當各部會的「附屬議題」。沒有足夠層級的單位，根本沒有辦法統合、生出預算、拍板做決定。

王婉諭說，「過去層級更高但沒有資源的少子化辦公室，已經證明空有位置、沒有權力，什麼都做不到」，更何況，目前台灣兒少環境早已亮紅燈，一年超過一萬兩千件兒虐案、全國安置床位只有3000多床、社工動輒負擔上百個案。

「我不相信一個只是改名的三級機關，有能力要到足夠資源來解決這些存在幾十年的問題」，王婉諭強調，日本在2023年成立的「兒童家庭廳」之所以能真正改革，就是因為它是直屬首相的高層級機關，讓兒少不再散落在各部會的殘餘業務間，「孩子被放在國家大政的核心，而不是被擠到各部會縫隙裡」。

王婉諭直言，把「社會及家庭署」改成「兒童及家庭署」，根本無法回應少子化與兒少保護的嚴峻挑戰。呼籲賴清德，「不要把這次難得的改革機會，降格成三級機關的改名。孩子的事情，應該被放在更高的位置」。