蹲點東區夜店「專撿男屍」！擼管哥喊「童年陰影」...求饒被打臉

▲性侵慣犯簡男挑酒醉男子「撿屍」，還在被害人背上噴精。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名簡姓男子今年（2025年）3月才因性侵等罪出獄，卻流連北市東區酒吧外，涉猥褻2位酒醉男子還噴精在其中1人背上，另企圖侵犯第3位被害人但臨時想拉肚子，匆匆偷走對方1張悠遊卡離開，事後用光卡內僅剩的49元，落網辯稱自己情堪憫恕、不會再犯，台北地院依乘機猥褻罪判他1年徒刑、竊盜罪判處拘役20天得易科罰金，可上訴。

簡男到案被羈押至今，今年5月初，他利用周末上午8點甚至上午5點多，在北市松壽路的酒吧外蹲點，分別鎖定2位落單喝醉癱睡店外座位區的男子，上前假裝好心攙扶或蓋好上衣，卻趁機上下其手摸摸捏捏，接著脫掉自己短褲「露鳥」，緊貼被害人腰臀磨蹭、頂撞。

其中1位被害人還遭簡男伸手到褲襠揉弄私處，簡男更忘情親吻被害人臉頰，被害人驚醒不敢動，但上衣遭簡男掀開、背部遭簡男用下體擼不停，被害人被異樣感覺搞得快炸掉，故意用手肘推開簡男作勢要起身，嚇走簡男卻發現自己背上留下一坨黏液，竟是遭簡男噴精。

2位被害人報警調閱街道監視器抓人期間，簡男今年6月初清晨在同地點附近，又看上1位醉倒人行道的男子，上前企圖撫摸，突然感覺想拉肚子，匆匆偷走對方1張悠遊卡就跑掉，事後到超商買東西，把卡片裡僅剩的49元用光，隨即被警方循線查獲。

33歲的簡男到案認罪，律師替他辯稱患有輕度智能障礙，從小在育幼院長大、多次遭校內學長侵犯，請法官考量他身心狀態，確有情堪憫恕之處，簡男已深切反省，有正常謀生能力也會找正當工作，願接受處遇提高自控能力，希望減刑輕判。

法官審理認為簡男有類似前科、出獄卻再犯，足徵未真正悛悔改過，本案刻意挑選酒醉者犯案，察覺可能將被發現時就迅速逃離，代表事發當下簡男意識清楚，具備辨識能力，顯無身心障礙減刑事由，至於個人成長過程經歷，更不是猥褻他人的合理理由。

法官指簡男犯行不足以引起一般人同情，且造成被害人身心受創、恐懼，又遲未和解彌補，依累犯規定加重其刑，考量他收押前，在餐廳從事清潔工作、月入1萬餘元，未婚無子女也沒家人需他扶養，依2個乘機猥褻罪合併判刑1年，竊盜罪判處拘役20天得易科罰金2萬元，並沒收犯罪所得49元，可上訴。

簡男先前所犯性侵罪服刑結束後，被評估有高度再犯危險，且過往犯案對象男女都有，檢方據此聲請強制治療，簡男辯稱會管理自己行為、不需要強制治療，北院指他出獄不到2個月就性侵2人，法治觀念與自制能力不佳，日前裁准簡男令入相當處所施以強制治療，為期1年，若期間被鑑定、評估有必要繼續治療，檢方可聲請法院延長。