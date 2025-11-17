　
社會 社會焦點 保障人權

蹲點東區夜店「專撿男屍」！擼管哥喊「童年陰影」...求饒被打臉

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲性侵慣犯簡男挑酒醉男子「撿屍」，還在被害人背上噴精。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名簡姓男子今年（2025年）3月才因性侵等罪出獄，卻流連北市東區酒吧外，涉猥褻2位酒醉男子還噴精在其中1人背上，另企圖侵犯第3位被害人但臨時想拉肚子，匆匆偷走對方1張悠遊卡離開，事後用光卡內僅剩的49元，落網辯稱自己情堪憫恕、不會再犯，台北地院依乘機猥褻罪判他1年徒刑、竊盜罪判處拘役20天得易科罰金，可上訴。

簡男到案被羈押至今，今年5月初，他利用周末上午8點甚至上午5點多，在北市松壽路的酒吧外蹲點，分別鎖定2位落單喝醉癱睡店外座位區的男子，上前假裝好心攙扶或蓋好上衣，卻趁機上下其手摸摸捏捏，接著脫掉自己短褲「露鳥」，緊貼被害人腰臀磨蹭、頂撞。

其中1位被害人還遭簡男伸手到褲襠揉弄私處，簡男更忘情親吻被害人臉頰，被害人驚醒不敢動，但上衣遭簡男掀開、背部遭簡男用下體擼不停，被害人被異樣感覺搞得快炸掉，故意用手肘推開簡男作勢要起身，嚇走簡男卻發現自己背上留下一坨黏液，竟是遭簡男噴精。

2位被害人報警調閱街道監視器抓人期間，簡男今年6月初清晨在同地點附近，又看上1位醉倒人行道的男子，上前企圖撫摸，突然感覺想拉肚子，匆匆偷走對方1張悠遊卡就跑掉，事後到超商買東西，把卡片裡僅剩的49元用光，隨即被警方循線查獲。

33歲的簡男到案認罪，律師替他辯稱患有輕度智能障礙，從小在育幼院長大、多次遭校內學長侵犯，請法官考量他身心狀態，確有情堪憫恕之處，簡男已深切反省，有正常謀生能力也會找正當工作，願接受處遇提高自控能力，希望減刑輕判。

法官審理認為簡男有類似前科、出獄卻再犯，足徵未真正悛悔改過，本案刻意挑選酒醉者犯案，察覺可能將被發現時就迅速逃離，代表事發當下簡男意識清楚，具備辨識能力，顯無身心障礙減刑事由，至於個人成長過程經歷，更不是猥褻他人的合理理由。

法官指簡男犯行不足以引起一般人同情，且造成被害人身心受創、恐懼，又遲未和解彌補，依累犯規定加重其刑，考量他收押前，在餐廳從事清潔工作、月入1萬餘元，未婚無子女也沒家人需他扶養，依2個乘機猥褻罪合併判刑1年，竊盜罪判處拘役20天得易科罰金2萬元，並沒收犯罪所得49元，可上訴。

簡男先前所犯性侵罪服刑結束後，被評估有高度再犯危險，且過往犯案對象男女都有，檢方據此聲請強制治療，簡男辯稱會管理自己行為、不需要強制治療，北院指他出獄不到2個月就性侵2人，法治觀念與自制能力不佳，日前裁准簡男令入相當處所施以強制治療，為期1年，若期間被鑑定、評估有必要繼續治療，檢方可聲請法院延長。

11/15 全台詐欺最新數據

445 1 5968 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」
林安可加盟西武倒數　薪資＋入札金總額估約400萬美元
來自台灣！性感網美高檔餐廳「吃霸王餐」被抓　想肉償抵餐費
73歲翁暴衝1死8傷　多次違規曾害死人
快訊／毒蛋流向名單　35家早餐店、餐廳公布
獨／竹檢被控「揭弊保護」做半套　吹哨者傻眼

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

台南淫官勘查風災半路開溜　衝游泳池強摸2男童遭重判

台南淫官勘查風災半路開溜　衝游泳池強摸2男童遭重判

台南市工務局34歲施姓工程員，2025年7月間在丹娜絲颱風風災期間，以「前往北門區會勘災後重建工程」為由，向單位申請使用公務車，卻在途中駕車前往一所國小游泳池，尾隨8歲、11歲兄弟檔男童進入更衣室，強行撫摸下體並拍攝不雅影像，事後遭警方查獲，台南地院依違反兒童及少年性剝削防制條例及刑法強制猥褻罪判處應執行有期徒刑8年8月。

台南淫官猥褻2男童還拍照　法院重判8年8月

台南淫官猥褻2男童還拍照　法院重判8年8月

她求診遭舔乳摸胸　治療師竟無罪

她求診遭舔乳摸胸　治療師竟無罪

狼父猥褻繼女3年　離婚還堅持討2幼女

狼父猥褻繼女3年　離婚還堅持討2幼女

妻閨蜜借住打地鋪　色男摸私處還想脫褲

妻閨蜜借住打地鋪　色男摸私處還想脫褲

猥褻酒吧撿屍悠遊卡情堪憫恕強制治療

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

