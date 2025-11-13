她遭舔乳摸胸！　物理治療師噁辯「學術研究」竟獲判無罪

▲奧地利一名物理治療猥褻女患者，還辯稱是為了學術研究。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

奧地利一名男性物理治療師，不僅撫摸女患者胸部，還將其乳頭含入口中，被一狀告上法院後，辯稱此舉是為了「學術研究」。未料，他的說詞竟被法官採信，11月8日獲判無罪釋放。

每日郵報、皇冠報（Krone）等外媒報導，因斯布魯克（Innsbruck）一名30多歲女性因肌肉緊繃、頸部疼痛及經期不適而求診，未料竟遭44歲已婚物理治療師侵犯。

物理治療師在法庭上坦承，「是的，我撫摸了她的胸部，並把乳頭放進嘴裡」，但稱這是因為對方曾接受隆乳手術，而他也希望老婆未來接受這項醫美，因此想知道植入物觸感如何。

物理治療師進一步辯稱，此舉可說是一種「學術研究」，「我並沒有把她當作病人，而是當作朋友。而且我有先問過她是否可以讓我看看。」

受害者確實是物理治療師與其妻子的朋友，但她表示，早在先前的療程中，被告就經常發表性別歧視言論，只是自己當時選擇一笑置之。檢方也指出，物理治療師開始舔乳頭時，女方就要求停止，叫他「去對你老婆這樣做」。

儘管如此，法官博勒（Michael Bohler）認為被告的說法「並非完全不可信」，而且是女方自己脫下內衣的，「我在此案中看不出任何性意圖」，因此宣判被告無罪釋放。

