　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

22歲正妹接手家中眼鏡行「賣出12萬副」　她笑：想讓二老提早退休

▲22歲的姚文慶。（圖／翻攝自微博）

▲22歲的姚文慶。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國潮汕一名22歲女孩姚文慶近日因直播賣眼鏡爆紅，她憑藉自家經營多年的眼鏡產業背景，自大學開始投入直播帶貨，短短3年內累積售出12萬副眼鏡，不僅成為家族銷售冠軍，也讓家中沉寂多年的眼鏡工廠重新走紅。

▲姚家的眼鏡店面。（圖／翻攝自微博）

▲姚家的眼鏡店面。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，姚文慶出生於眼鏡世家，父母在江蘇丹陽從事眼鏡生產已有20多年。她從小耳濡目染，大二時（約2022年）在宿舍首次嘗試直播賣眼鏡，逐漸摸索出屬於自己的直播路線。

▲▼22歲正妹接手家中眼鏡行，賣出12萬副眼鏡。（圖／翻攝自微博）

▲姚文慶初期直播只有媽媽觀看。（圖／翻攝自微博）

她首創「一對一精準推薦」服務，以用戶的臉型、膚色、妝容等特徵為依據挑選鏡框，從傳統的「賣商品」轉向「提供方案」，進而提升消費者信任度。

▲▼她每日直播四小時。（圖／翻攝自微博）

▲▼她每日直播四小時。（圖／翻攝自微博）

▲▼22歲正妹接手家中眼鏡行，賣出12萬副眼鏡。（圖／翻攝自微博）

姚文慶早期因一支使用西瓜特效的短影片意外爆紅，當晚直播就賣出百餘副眼鏡。她也透過直播建立「廠二代」的真實人設，強化與顧客之間的連結。其後，她邀請性格內向的父親一起入鏡，形成「外向女兒＋內向爸爸」的反差組合，溫馨互動獲得大量網友關注，進一步推高曝光度與銷量。

▲▼姚文慶帶著父親一起拍短影音。（圖／翻攝自微博）

▲▼姚文慶帶著父親一起拍短影音。（圖／翻攝自微博）

▲▼22歲正妹接手家中眼鏡行，賣出12萬副眼鏡。（圖／翻攝自微博）

她表示，父母早年曾在杭州租店經營眼鏡，因當地市場偏好大品牌，父親工廠生產的平價眼鏡一度乏人問津，經營相當不易。她2022年大學畢業後選擇回家協助發展生意，運用自身熟悉的網路操作與直播技巧，重新帶活家中的眼鏡品牌。然而直播初期並不順利，觀看人數極低，「最一開始只有媽媽一個人在看」，但父母始終鼓勵她不要放棄，讓她堅持走下去。

▲▼姚文慶從大學時期開始幫助家裡賣眼鏡。（圖／翻攝自微博）

▲▼姚文慶從大學時期開始幫助家裡賣眼鏡。（圖／翻攝自微博）

▲▼22歲正妹接手家中眼鏡行，賣出12萬副眼鏡。（圖／翻攝自微博）

隨著直播話術成熟、內容更加貼近年輕族群，加上父女「反差萌」組合逐漸受到喜愛，家中眼鏡銷量迅速攀升。姚文慶目前每天直播4小時，一個月僅休兩天，她笑說，隨着成績愈來愈穩定，「自己在家的地位也上升了」，希望未來能讓辛苦多年的爸爸提早退休。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」
林安可加盟西武倒數　薪資＋入札金總額估約400萬美元
來自台灣！性感網美高檔餐廳「吃霸王餐」被抓　想肉償抵餐費
73歲翁暴衝1死8傷　多次違規曾害死人
快訊／毒蛋流向名單　35家早餐店、餐廳公布
獨／竹檢被控「揭弊保護」做半套　吹哨者傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

22歲正妹接手家中眼鏡行「賣出12萬副」　她笑：想讓二老提早退休

解決「五迷」後顧之憂　上海站再開五月天演唱會「高鐵專列」

阿里千問App公測挑戰ChatGPT　開源模型「Qwen3」標榜全球性能第一

內蒙「躺平大賽」54人堅持中　無終止時間！有人穿紙尿褲拼「躺贏」

河北清河沿村可「抽水吸金」引村民狂抽地下水　大戶年入百萬

陸豢養虎頭蜂教學流竄社群　「七里游」攻擊性最強連眼鏡蛇都吃

陸官媒列「謹慎前往日本」四大理由　旅遊投資和留學劍指「高市」

陸交控科技「首次」向台青徵才　公開百萬年薪「F1專列計畫」條件

才剛喊「暫勿前往日本」！中國《鬼滅之刃無限城》票房3天飆破3億人民幣

兩岸茶葉產業交流　茶博會於武夷山登場

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

22歲正妹接手家中眼鏡行「賣出12萬副」　她笑：想讓二老提早退休

解決「五迷」後顧之憂　上海站再開五月天演唱會「高鐵專列」

阿里千問App公測挑戰ChatGPT　開源模型「Qwen3」標榜全球性能第一

內蒙「躺平大賽」54人堅持中　無終止時間！有人穿紙尿褲拼「躺贏」

河北清河沿村可「抽水吸金」引村民狂抽地下水　大戶年入百萬

陸豢養虎頭蜂教學流竄社群　「七里游」攻擊性最強連眼鏡蛇都吃

陸官媒列「謹慎前往日本」四大理由　旅遊投資和留學劍指「高市」

陸交控科技「首次」向台青徵才　公開百萬年薪「F1專列計畫」條件

才剛喊「暫勿前往日本」！中國《鬼滅之刃無限城》票房3天飆破3億人民幣

兩岸茶葉產業交流　茶博會於武夷山登場

台南機車行遭「機車衝撞」！大門受損柴犬濺血　警拘1嫌到案

普發萬元宏匯廣場滿3千送200　統一時代百貨滿額送6800

肚臍橙採收季登場　成功分局啟動護果勤務守護農民心血

「4年前病逝」竟現蹤西班牙！厄瓜多大毒梟詐死　狼狽落網畫面曝光

快訊／兒接母親男友電話：你媽死了！2人生死未卜　警緊急協尋中

被李玉璽狠虧「身高不高」！　黃號當眾直球反擊8字

上千員工嗨翻東港安泰家庭日　美食、魔術、抽獎掀溫馨嘉年華

獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」

法國狀元快攻暴扣「驚悚重摔」　老鷹末節狂飆47分逆轉太陽

台東縣府3年還清56億債務歸零　後續研議「還稅於民」普發現金

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

大陸熱門新聞

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

才剛喊「暫勿前往日本」！《鬼滅之刃無限城》票房3天飆破3億人民幣

中國外交部、文旅部再提醒：公民避免赴日

兩岸茶葉產業交流　茶博會於武夷山登場

飛柬埔寨找男友！陸網紅「橙子姐姐」失蹤

年薪百萬起跳！大陸交控科技「首次」向台青徵才

全紅嬋將19萬直播打賞全捐給弱勢兒童

陸豢養虎頭蜂教學流竄社群 「七里游」攻擊性最強連眼鏡蛇都吃

影／劉宇寧北京演唱會展現「事業版圖」

內蒙「躺平大賽」54人堅持中 無終止時間！有人穿紙尿褲拼「躺贏」

荷部長「重來一樣接管安世」　陸：極度失望

陸官媒列「謹慎前往日本」四大理由 旅遊投資和留學劍指「高市」

香港更新對日本旅遊警示：中國公民遇襲漸增

河北清河沿村可「抽水吸金」引村民狂抽地下水 大戶年入百萬

更多熱門

相關新聞

廣西AI創新！晶片到AI翻譯眼鏡

廣西AI創新！晶片到AI翻譯眼鏡

廣西正加速打造「中國—東盟人工智慧走廊」，從半導體產業鏈到AI穿戴設備，台商成為重要推手之一。近日，廣西省委書記在考察中親自佩戴AI翻譯眼鏡，引起外界高度關注。不管是台商、陸企都在進攻人工智慧產業，成為南寧對接東盟的兩岸助力新名片。

木村拓哉戴黑框現身異世界！

木村拓哉戴黑框現身異世界！

男神木村拓哉接下眼鏡新代言

男神木村拓哉接下眼鏡新代言

軍人行車糾紛打到偵查隊小隊長

軍人行車糾紛打到偵查隊小隊長

周年慶開跑！OWNDAYS消費抽迪士尼雙人遊

周年慶開跑！OWNDAYS消費抽迪士尼雙人遊

關鍵字：

直播帶貨眼鏡潮汕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

麥當勞奶昔大哥「紫色絨毛包」11/19開賣

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面