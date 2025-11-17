22歲正妹接手家中眼鏡行「賣出12萬副」　她笑：想讓二老提早退休

▲22歲的姚文慶。（圖／翻攝自微博）

中國潮汕一名22歲女孩姚文慶近日因直播賣眼鏡爆紅，她憑藉自家經營多年的眼鏡產業背景，自大學開始投入直播帶貨，短短3年內累積售出12萬副眼鏡，不僅成為家族銷售冠軍，也讓家中沉寂多年的眼鏡工廠重新走紅。

▲姚家的眼鏡店面。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，姚文慶出生於眼鏡世家，父母在江蘇丹陽從事眼鏡生產已有20多年。她從小耳濡目染，大二時（約2022年）在宿舍首次嘗試直播賣眼鏡，逐漸摸索出屬於自己的直播路線。

▲姚文慶初期直播只有媽媽觀看。（圖／翻攝自微博）

她首創「一對一精準推薦」服務，以用戶的臉型、膚色、妝容等特徵為依據挑選鏡框，從傳統的「賣商品」轉向「提供方案」，進而提升消費者信任度。

▲▼她每日直播四小時。（圖／翻攝自微博）

姚文慶早期因一支使用西瓜特效的短影片意外爆紅，當晚直播就賣出百餘副眼鏡。她也透過直播建立「廠二代」的真實人設，強化與顧客之間的連結。其後，她邀請性格內向的父親一起入鏡，形成「外向女兒＋內向爸爸」的反差組合，溫馨互動獲得大量網友關注，進一步推高曝光度與銷量。

▲▼姚文慶帶著父親一起拍短影音。（圖／翻攝自微博）

她表示，父母早年曾在杭州租店經營眼鏡，因當地市場偏好大品牌，父親工廠生產的平價眼鏡一度乏人問津，經營相當不易。她2022年大學畢業後選擇回家協助發展生意，運用自身熟悉的網路操作與直播技巧，重新帶活家中的眼鏡品牌。然而直播初期並不順利，觀看人數極低，「最一開始只有媽媽一個人在看」，但父母始終鼓勵她不要放棄，讓她堅持走下去。

▲▼姚文慶從大學時期開始幫助家裡賣眼鏡。（圖／翻攝自微博）

隨著直播話術成熟、內容更加貼近年輕族群，加上父女「反差萌」組合逐漸受到喜愛，家中眼鏡銷量迅速攀升。姚文慶目前每天直播4小時，一個月僅休兩天，她笑說，隨着成績愈來愈穩定，「自己在家的地位也上升了」，希望未來能讓辛苦多年的爸爸提早退休。