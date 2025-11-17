內蒙「躺平大賽」54人堅持中　無終止時間！有人穿紙尿褲拼「躺贏」

▲業者在內蒙古包頭舉辦的「躺平大賽」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

內蒙古包頭市一場別具特色的「躺平大賽」吸引240名民眾參加，賽事於15日上午開賽後持續進行中，經過24小時僅剩54人堅持，因比賽不設截止時間，將一路比到決出最後三名「躺贏者」。據悉，參賽規則相當嚴格，選手全程不得離開床墊，連上廁所都不行，有人甚至穿上紙尿褲「備戰」，引起外界熱議。

《極目新聞》報導，11月16日10時18分，內蒙古包頭市第三屆喜臨門「躺平大賽」已持續了24小時，240名參賽者已有186人退出，剩餘54人仍在堅持。根據比賽規則，賽事不設結束時間，直到出現最後三名「躺贏」者。

活動主辦方表示，這是商場內一家家居品牌舉辦的第三屆賽事，參賽者一人一張床墊，允許翻身、看書、滑手機，但嚴禁坐起、離開與上廁所，可點外賣並趴著進食。第一名獎金3000元（人民幣，下同）、第二名2000元、第三名1000元。

比賽全程開放直播，不少選手自備棉被、行動電源、食物，也有人穿紙尿褲以備長期作戰。外送人員則是不時將餐點和補給送到選手手中，直播畫面吸引不少網友圍觀。

主辦單位指出，若比賽時間過長，會與剩餘選手協商是否提升難度（加入指定動作）以決出名次，但任何調整都需經選手同意。同時，主辦方也強調，身體狀況不佳者不得參賽，如出現不適需立刻向工作人員反映。