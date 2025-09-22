內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

▲內蒙錫林浩特市針對全市18.33萬男子抽血入庫建檔。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

內蒙古錫林浩特市公安局近日宣佈，自9月5日起展開大規模血樣採集行動，要求全市18.33萬名男性居民前往派出所集中抽血，數據將錄入當地DNA資料庫。警方表示，此舉將與居民身份證、護照等證件辦理直接掛鉤，用於強化人口管理、失蹤人員尋找與身份確認，並強調採集過程將依規保密，確保個人隱私與數據安全。

《澎湃新聞》報導，錫林浩特市公安局在通告中指出，此次行動是為「進一步夯實公安基礎工作，完善居民基礎信息庫數據，健全個人信息管理，提升重大風險防範與應對能力」，並呼籲男性居民配合，攜帶有效證件至戶籍所在地派出所完成登記與血樣留存。

當地警方強調，該項工作「功在當代、利在千秋」，盼全體市民理解支持。

通告稱，DNA建庫將直接關聯到居民的證件辦理，同時被視為提升社會治理效能的重要措施，未來可用於老人及兒童走失防範，以及特殊狀況下的身份比對。不過，當地政府亦強調，將「依法嚴格保密」個資及生物樣本，以回應社會對資料外洩風險的疑慮。

公開資訊顯示，錫林浩特市位於內蒙古中部，為錫林郭勒盟政治、經濟與交通中心，全市常住人口35.45萬，其中，男性18.33萬人。此次全面抽血建檔行動，規模涵蓋了幾乎所有成年及未成年男性人口，成為大陸地方推進DNA資料庫建設的最新案例。