　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

旅遊也躺平！　陸青年流行「窩囊遊」　追求「最大心理舒適」

▲湖州安吉的「窩囊版漂流」。（圖／翻攝潮新聞）

▲湖州安吉的「窩囊版漂流」。（圖／翻攝潮新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸「十一」長假將至，各地將迎接旅遊高峰。在「特種兵旅遊」退燒之後，大陸興起一種被戲稱為「窩囊遊」的旅遊方式，年輕人轉向躺平漂流、緩降高空彈跳、電梯爬山，追求「最小體力消耗、最大心理舒適」。分析指，窩囊遊興起與壓力和焦慮密切相關。

綜合陸港媒報導，不同於傳統高空彈跳的驚險刺激，「窩囊版」高空彈跳的高度只有20公尺至30公尺，體驗者只在跳下的一瞬間有失重感，隨後就被彈力繩穩穩拉住，緩慢勻速地落到地面。

在浙江湖州，年輕遊客胡純然認為，窩囊版高空彈跳剛好滿足了她既想要體驗刺激，又不用太為難自己的需求，「分泌腎上腺素的同時，也不需要我克服那麼大的心理障礙」。她坦言，在經歷過一天走5個景點的「特種兵旅遊」後，自己現在的旅行哲學很簡單，就是可以少去幾個地方，但一定要真正放鬆。

窩囊版登山，則可以讓遊客乘坐觀光電梯或電扶梯直達山頂，實現「山一步不爬，景一處不落」。在北京工作的劉添睿表示，下個假期自己就準備嘗試這種「坐電梯爬山」，「我都想好了朋友圈文案，就是『當代年輕人爬山的科技與狠活』」。

▲▼浙江神仙居景區兩段電梯直達山頂，實現「無痛爬山」。（圖／翻攝浙江在線）

▲▼浙江神仙居景區兩段電梯直達山頂，實現「無痛爬山」（上圖／翻攝浙江在線）。遊客們乘坐某景區木馬直達山頂（下圖／翻攝微博）。

▲▼遊客們乘坐木馬直達山頂。（圖／翻攝微博）

武漢遊客周明軒也對窩囊版登山情有獨鍾，他認為坐「魔毯」上山後找塊石頭坐著喝茶看景，比跑遍所有景點更舒服，「我更在意旅遊是否真的讓自己開心」。

此外，有網友直言，相比「抗洪式漂流」的激烈，自己更喜歡桂林那種穿救生衣躺平、隨波逐流的悠閒玩法，既能感受漂流快樂，又能欣賞沿途山水。美團旅行數據顯示，上月以來「窩囊漂流」搜尋量月增135％。

今年暑期，推出「窩囊遊」體驗的大陸景區門票熱度顯著增長。去哪兒旅行數據顯示，以「扶梯看山景」聞名的浙江千島湖天嶼山觀景台和浙江台州神仙居景區，門票銷量分別年增32.4％和36.4％。在主打「窩囊高空彈跳」的景區中，湖北黃石天空之城門票銷量年增2.7倍。

對此，中國傳媒大學文化產業管理學院副教授熊海峰分析稱，「窩囊遊」興起與當代社會普遍存在的壓力和焦慮密切相關，「年輕人日常工作壓力較大，休閒活動需要提供減壓閥功能，承擔起某種修復作用，而不是成為新的壓力」。

▲▼ 上山魔毯 。（圖／翻攝淮安發布）

▲▼ 上山魔毯（上圖）與下山索道（下圖） 。（圖／翻攝淮安發布）

▲▼下山索道。（圖／翻攝淮安發布）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6歲女童近況曝！老鼠也救出　網暖哭：間接救了妹妹
誰放潰堤假消息？　他揭「1巧合」怒點名
弟弟百日！陸軍士官長放棄請假「災區需要我」
獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到
趙露思新戲遭于朦朧案牽連！　網怒抵制

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

婆婆「酒泡奶粉」餵滿月嬰　媳婦嚇壞「再也不敢讓長輩顧」

旅遊也躺平！　陸青年流行「窩囊遊」　追求「最大心理舒適」

聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

中國投3億元　與聯合國建立「南南發展支持機制」

香港氫燃料洗街車上路　所需電池量比純電車少

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

陸中秋、十一連假8天　單日客流高峰估3.4億人次

陸黑心「假鑽石」還附鑑定證書　一克拉成本最低僅2元

中國民航業反內捲成效有限　旺季票價年減6.4%

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

婆婆「酒泡奶粉」餵滿月嬰　媳婦嚇壞「再也不敢讓長輩顧」

旅遊也躺平！　陸青年流行「窩囊遊」　追求「最大心理舒適」

聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

中國投3億元　與聯合國建立「南南發展支持機制」

香港氫燃料洗街車上路　所需電池量比純電車少

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

陸中秋、十一連假8天　單日客流高峰估3.4億人次

陸黑心「假鑽石」還附鑑定證書　一克拉成本最低僅2元

中國民航業反內捲成效有限　旺季票價年減6.4%

22歲櫻花妹打工「意外產嬰」！她驚慌掐死女兒　提桶裝屍自首

工作10年終於買房　裝潢要找設計師嗎？過來人給建議

趙露思大逆襲！新戲零宣傳開播創驚人紀錄　公司突「包場力挺」傳和解

國道七號2030年完工　專家：房市助攻效果有限

不認國民黨主席支持郝龍斌　洪秀柱：我挺謀求兩岸統一的人選

35元「假伏特加」奪命！俄25人喝下中毒身亡　幼兒園女師被捕

AI生成大威脅...聲優緒方惠美籲：過世後仍盼大家記住活生生的我

「花蓮6歲女童」近況曝光　老鼠陪一夜重生！網暖哭：間接救了妹妹

5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包

魔鷹大巨蛋炸裂第25轟　全壘打榜與林安可拉開3轟差距

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

大陸熱門新聞

登5588公尺雪山為拍照墜崖亡！　領隊解安全繩丟性命

怕看牙！小女孩瞬間變「蜘蛛人」爬到診間門頂

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

杭州西湖驚現機器魚　能打撈遊客手機、錢包

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

上不了飛機！陸客「10分鐘吃7斤榴蓮」：放屁都是榴蓮味

陸前首富王健林遭「限制高消費」

綠帽男製「68頁PPT」爆料妻外遇還染HPV

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

「中國第一爛尾樓」華麗轉身 全新酒店開業...房價最高9899元一晚

陸黑心「假鑽石」還附鑑定證書　一克拉成本最低僅2元

2019年至今已有1.1萬港澳人士定居台灣

千萬網紅帶貨翻車　老闆砸128萬銷量竟掛零

陸中秋、十一連假　單日客流高峰3.4億人次

更多熱門

相關新聞

「一堆人找不到工作」網吵翻　苦主嘆：鄉下28K都碰壁

「一堆人找不到工作」網吵翻　苦主嘆：鄉下28K都碰壁

「為什麼大家都說找不到工作？」一名女網友質疑，明明許多公司都在徵才，為何還是一堆人喊失業？她認為可能是職缺不合喜好，不願意將就，導致待業時間更久。文章引發兩派論戰，有人喊「薪水太低才不做」，也有人抱怨「有投履歷但沒回音」，甚至在鄉下找一份28K薪水工作都碰壁。

夫賺3萬！人妻「躺平當家庭主婦」　網見驚人過往：超羨慕

夫賺3萬！人妻「躺平當家庭主婦」　網見驚人過往：超羨慕

月薪5萬活在1坪50萬的城市　台中「矛盾之都」亮警燈

月薪5萬活在1坪50萬的城市　台中「矛盾之都」亮警燈

1分地行情1950萬！同事接祖產「想賣掉躺平」

1分地行情1950萬！同事接祖產「想賣掉躺平」

考績被打最後一個　主管安慰「要有人墊底」

考績被打最後一個　主管安慰「要有人墊底」

關鍵字：

窩囊遊躺平

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

光復災民怒吼：官員只會來打卡

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

《黑澀會》薔薔真的脫光！

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面