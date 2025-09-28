旅遊也躺平！　陸青年流行「窩囊遊」　追求「最大心理舒適」

▲湖州安吉的「窩囊版漂流」。（圖／翻攝潮新聞）

大陸「十一」長假將至，各地將迎接旅遊高峰。在「特種兵旅遊」退燒之後，大陸興起一種被戲稱為「窩囊遊」的旅遊方式，年輕人轉向躺平漂流、緩降高空彈跳、電梯爬山，追求「最小體力消耗、最大心理舒適」。分析指，窩囊遊興起與壓力和焦慮密切相關。

綜合陸港媒報導，不同於傳統高空彈跳的驚險刺激，「窩囊版」高空彈跳的高度只有20公尺至30公尺，體驗者只在跳下的一瞬間有失重感，隨後就被彈力繩穩穩拉住，緩慢勻速地落到地面。

在浙江湖州，年輕遊客胡純然認為，窩囊版高空彈跳剛好滿足了她既想要體驗刺激，又不用太為難自己的需求，「分泌腎上腺素的同時，也不需要我克服那麼大的心理障礙」。她坦言，在經歷過一天走5個景點的「特種兵旅遊」後，自己現在的旅行哲學很簡單，就是可以少去幾個地方，但一定要真正放鬆。

窩囊版登山，則可以讓遊客乘坐觀光電梯或電扶梯直達山頂，實現「山一步不爬，景一處不落」。在北京工作的劉添睿表示，下個假期自己就準備嘗試這種「坐電梯爬山」，「我都想好了朋友圈文案，就是『當代年輕人爬山的科技與狠活』」。

武漢遊客周明軒也對窩囊版登山情有獨鍾，他認為坐「魔毯」上山後找塊石頭坐著喝茶看景，比跑遍所有景點更舒服，「我更在意旅遊是否真的讓自己開心」。

此外，有網友直言，相比「抗洪式漂流」的激烈，自己更喜歡桂林那種穿救生衣躺平、隨波逐流的悠閒玩法，既能感受漂流快樂，又能欣賞沿途山水。美團旅行數據顯示，上月以來「窩囊漂流」搜尋量月增135％。

今年暑期，推出「窩囊遊」體驗的大陸景區門票熱度顯著增長。去哪兒旅行數據顯示，以「扶梯看山景」聞名的浙江千島湖天嶼山觀景台和浙江台州神仙居景區，門票銷量分別年增32.4％和36.4％。在主打「窩囊高空彈跳」的景區中，湖北黃石天空之城門票銷量年增2.7倍。

對此，中國傳媒大學文化產業管理學院副教授熊海峰分析稱，「窩囊遊」興起與當代社會普遍存在的壓力和焦慮密切相關，「年輕人日常工作壓力較大，休閒活動需要提供減壓閥功能，承擔起某種修復作用，而不是成為新的壓力」。

