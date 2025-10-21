馬太鞍溪新堰塞湖蓄水10萬公噸　若持續下雨估24小時達滿水位

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署今日表示，今晨8時30分搭乘直升機空中勘查，於花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游發現堰塞湖區下方約800公尺處右岸邊坡再度滑動，造成河道阻塞，形成新的堰塞湖體。

▲▼花蓮分署今以直升機空拍發現原馬太鞍堰塞湖下方新形成較小堰塞湖。（圖／花蓮分署提供，下同）

依現地初步判定，該堰塞湖壩高約40公尺，目前蓄水量約10萬噸，若降雨持續，預估約24小時後將達蓄滿狀態，屆時水量約達60萬噸（數據仍需持續驗算）。花蓮分署已依據「堰塞湖緊急應變處理程序」即刻啟動防災應變，並通報相關單位同步進行監測及戒備。

▲目前蓄水量約10萬噸，若降雨持續，預估約24小時後將達蓄滿狀態。

根據水文初步模擬，若壩體在蓄滿後30分鐘內潰決，洪峰流量約為每秒670立方公尺，下游馬太鞍溪橋斷面水位可能上升約70公分。綜合研判，影響範圍主要為大馬堤防後方低窪區域，其他地區暫不受威脅。

花蓮分署指出，前進協調所已立即通知水利署第九河川分署，要求馬太鞍溪下游河道內施工人員全面撤離，並請交通部公路局留意便橋安全及即時實施交通管制。同時，已通知花蓮縣政府、光復鄉公所及大馬村長，協助預防性撤離大馬堤防後方低窪區住戶，確保居民安全。

