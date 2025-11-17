　
社會 社會焦點 保障人權

詐騙盛行！南投地檢署招考檢察官助理　月薪最高5.2萬徵打詐新血

▲草屯警民合作逮捕詐騙集團車手。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲草屯警民合作逮捕詐騙集團車手。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

詐騙歪風盛行、對廣大國人身家財產安全威脅甚鉅，南投地檢署宣布將增聘招考檢察官助理1名，即日起開放報名至11月24日，邀請有志者踴躍報考，共同加入打擊詐欺犯罪之行列。

地檢署表示，檢察官助理工作內容為協助檢察官辦理案件程序事項之審查、卷證整理、法律問題之研究、蒐集資料及分析、其他交辦事項等；待遇依據「檢察官助理遴用訓練業務管理及考核辦法」第9條規定辦理（每薪點折合率約為139.1 元）：薪點自360薪點起敘，約支5萬76元，具高等考試、相當高等考試之特種考試、專門職業及技術人員高等考試及格者，自376薪點起敘，約支5萬2302 元。

▲南投地檢署公開招考檢察官助理。（圖／南投地檢署提供）

▲南投地檢署公開招考檢察官助理。（圖／南投地檢署提供）

地檢署指出，本次公開招考為落實行政院核定之「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，於接獲法務部及臺灣高檢署之「115年度檢察官助理」增聘指示後，已完成進用規劃，除正取1名，也擇優備取若干名；錄取人員前3個月為試用期，報到時由該署按規定訂立適用《勞動基準法》之契約進用，並切結保密同意書，有違反契約或違反保密義務之情形者，即予終止契約，不得異議。

招考簡章及報名資訊已刊登在南投地檢署官網，將於12月4日上午舉行筆試（刑法、刑事訴訟法、洗錢防制法、毒品危害防制條例，佔總成績50%），筆試前12名可參加12月18日上午之口試（佔總成績50%），其餘招考報名等事宜詳見該署官網。

11/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

南投地檢署檢察官助理招考打擊犯罪詐欺

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

