「最美檢察官」妻罕見聊婚姻　坦白吐：不確定未來會不會離婚

▲前「最美檢察官」陳漢章（右）和老婆一起上節目。（圖／翻攝自IG／raku.nene）

記者鄺郁庭／綜合報導

前「最美檢察官」陳漢章今年8月辭去公職，轉換跑道成為律師。最近他和老婆雪兒一起上李四端的節目，談到婚姻時，雪兒罕見敞開心胸，一句「我不確定未來會不會離婚」意外成為全場焦點。她坦承這句話不是玩笑，而是她近年對婚姻的真實體悟，引發外界討論。

雪兒在上完節目《大雲時堂》後發文表示，以往面對婚姻問題總是語帶保留，但這次她選擇坦白，「我很坦白地說：『我不確定未來會不會離婚』。」

她笑稱，也許陳漢章哪天會遇到「白馬王子」，但如果真的遇到，她一定會叫陳漢章介紹白馬王子給她。這個反應讓李四端笑到不行，以為她在開玩笑。但雪兒強調自己說的其實真誠到不像在演，因為外界一直覺得夫妻倆「很會演」，連這份真心都常被誤會。

面對婚姻，雪兒坦言並不完美，但她反問「可是有多少婚姻是完美的呢？」她認為婚姻有問題不代表一定要離婚，就像有人天天喊著要離職，抱怨同事、罵老闆，但最後還是繼續做，因為那可能就是他上班的「樂趣」。對她來說，「罵陳漢章大概就是消遣與靈感來源」。

最後，她也分享自己對婚姻的理解，「也許這就是婚姻的奧義，在某種平衡裡，找到能讓彼此繼續相處下去的幽默。」她大方坦承婚姻中確實有摩擦、有抱怨，但正是這些互動，讓關係保持真實，也讓兩人能持續走下去。