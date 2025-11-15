全台降溫！北部下周連3天濕涼　低溫下探15度

▲北部下周天氣濕冷連三天，低溫可能下探15度。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

中央氣象署表示，17日（一）東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼。18日（二）、19日（三）受冷空氣影響，中部以北及宜蘭天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼。

17日至18日，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率。中南部平地大致為多雲，山區亦有零星短暫雨。19日水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨機率。

逐日氣溫預測：

11/17（一）

低溫：北部及宜蘭19~20度，中南部、花東及澎湖21~23度，金門19度，馬祖17度

高溫：北部及宜蘭23~24度，中南部及花東27~30度，澎湖及金門24~25度，馬祖21度

11/18~11/19（二、三）

低溫：中部以北及宜蘭15~16度，南部、花東及澎湖18~20度，金門16度，馬祖14度

高溫：北部及宜蘭18~20度，中南部及花東22~29度，澎湖20~22度，金門20~21度，馬祖16~17度

11/20~11/21（四、五）

東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

11/22（六）

東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼。基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

11/20~11/22（四至六）氣溫

北部及宜花低溫15~19度，中南部及台東17~20度，澎湖19~21度，金門15~16度，馬祖14~15度

高溫：北部及宜花21~26度，中南部及台東24~29度，澎湖21~23度，金門19~23度，馬祖16~18度

11/23（日）

環境轉為偏東風，各地為多雲到晴，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。

11/24~11/25（一、二）

東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象署提醒民眾，下星期起氣溫下降明顯，北部及東半部地區仍可能有局部降雨，外出請注意保暖。