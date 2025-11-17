員工怨「館長便當店用料高級」難賺錢！一票人力挺　業績漲2倍

▲館長直播。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者施怡妏／綜合報導

館長陳之漢遭員工「毀滅式爆料」，元老級員工李慶元抱怨，館長便當店「要求用最頂食材，還要遵守勞基法」，讓經營困難，甚至勸館長不要守法，不少人看了笑喊「根本是幫忙宣傳！」有網友特地跑到林口買便當，現場有許多人在排隊，等了20分鐘才拿到。館長也透露，單日營業額衝破8萬元，感謝大家支持。

有網友在PTT發文，過去就知道館長開便當店，但礙於距離問題一直沒去，不過看到李慶元說「豬肉堅持用溫體、食材要用最頂，還遵守勞基法」，特別從三重跑去林口買。即使下午2點已過了用餐尖峰，現場仍有不少人排隊，他等了近20分鐘才拿到便當，迫不及待在車上直接開吃，「超好吃，我這輩子沒吃過這麼好吃的脆皮燒肉！」

另一位網友也指出，館長直播透露11月16日便當店單日營業額衝上8萬元，幾乎是平日的兩倍，笑喊「謝謝慶元業配」。他表示，從台北開車1小時專程前往，只為一嚐傳說中的便當，「份量真的大，我們一公一母正常體態共吃一個便當、一隻大雞腿，吃撐了，到晚上21點都不會餓。」

他分享便當配菜，方塊豆干至少十幾塊、花椰菜五朵、高麗菜滿滿一格、很黑的滷蛋一顆，飯有淋上滷肉，味道則是中上，只是份量真的太多了。

貼文曝光，網友紛紛表示，「我有買過，我一個便當吃不完，真的要說缺點感覺有點太油」、「材料很頂，但是經營思路不好」、「這波工商真的太無情了」、「這份量是2個便當的份量吧？怎麼那麼多」、「下次路過去支持」、「其實味道還不錯，只是位置不太好」、「我是建議館長先去弄個快閃店賣看看」。

