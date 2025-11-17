　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

員工怨「館長便當店用料高級」難賺錢！一票人力挺　業績漲2倍

▲▼館長直播澄清。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長直播。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者施怡妏／綜合報導

館長陳之漢遭員工「毀滅式爆料」，元老級員工李慶元抱怨，館長便當店「要求用最頂食材，還要遵守勞基法」，讓經營困難，甚至勸館長不要守法，不少人看了笑喊「根本是幫忙宣傳！」有網友特地跑到林口買便當，現場有許多人在排隊，等了20分鐘才拿到。館長也透露，單日營業額衝破8萬元，感謝大家支持。

有網友在PTT發文，過去就知道館長開便當店，但礙於距離問題一直沒去，不過看到李慶元說「豬肉堅持用溫體、食材要用最頂，還遵守勞基法」，特別從三重跑去林口買。即使下午2點已過了用餐尖峰，現場仍有不少人排隊，他等了近20分鐘才拿到便當，迫不及待在車上直接開吃，「超好吃，我這輩子沒吃過這麼好吃的脆皮燒肉！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一位網友也指出，館長直播透露11月16日便當店單日營業額衝上8萬元，幾乎是平日的兩倍，笑喊「謝謝慶元業配」。他表示，從台北開車1小時專程前往，只為一嚐傳說中的便當，「份量真的大，我們一公一母正常體態共吃一個便當、一隻大雞腿，吃撐了，到晚上21點都不會餓。」

他分享便當配菜，方塊豆干至少十幾塊、花椰菜五朵、高麗菜滿滿一格、很黑的滷蛋一顆，飯有淋上滷肉，味道則是中上，只是份量真的太多了。

貼文曝光，網友紛紛表示，「我有買過，我一個便當吃不完，真的要說缺點感覺有點太油」、「材料很頂，但是經營思路不好」、「這波工商真的太無情了」、「這份量是2個便當的份量吧？怎麼那麼多」、「下次路過去支持」、「其實味道還不錯，只是位置不太好」、「我是建議館長先去弄個快閃店賣看看」。

▼館長脆皮燒肉便當。（圖／翻攝自館長FB）

▲▼ 館長,陳之漢,脆皮燒肉便當,脆皮燒肉, 。（圖／翻攝自館長FB）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
午後降雨機率增！　最冷時間曝
快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲
快訊／毒蛋管制中竟流入市場！縣府認錯將懲處
神秘阿伯連2次偷塞錢　老闆夫妻嚇爛求停
停售多年！麥當勞「經典品項」回來了　首波12間門市試賣
柯旻豪最慘判7年！吳季穎「第1名」還獲緩刑
快訊／水淹煙波飯店！11泡水車住客怒轟5大失職　將提集體訴訟
快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大電機系學長「曬學生證」　宣布發400份雞排：捍衛母校尊嚴

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

「假大氣系沒發珍奶！」拾汣茶屋要發100杯　時間、地點曝光

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」　曬學生證作證

快訊／彰化毒蛋管制中竟流入市場　縣府認錯將懲處失職官員

麥當勞奶昔大哥來了　韓國同款「紫色絨毛包」11/19開賣

午後北東降雨機率增　晚間起由北往南轉涼

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

員工怨「館長便當店用料高級」難賺錢！一票人力挺　業績漲2倍

免稅努力買！日旅新制「2項確定上路」　達人曝：住京都變貴了

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

台大電機系學長「曬學生證」　宣布發400份雞排：捍衛母校尊嚴

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

「假大氣系沒發珍奶！」拾汣茶屋要發100杯　時間、地點曝光

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」　曬學生證作證

快訊／彰化毒蛋管制中竟流入市場　縣府認錯將懲處失職官員

麥當勞奶昔大哥來了　韓國同款「紫色絨毛包」11/19開賣

午後北東降雨機率增　晚間起由北往南轉涼

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

員工怨「館長便當店用料高級」難賺錢！一票人力挺　業績漲2倍

免稅努力買！日旅新制「2項確定上路」　達人曝：住京都變貴了

普發現金台新銀4300台ATM加強調度　推「1萬變2萬」增值

川普發錢卡關！6.2萬關稅紅利「成本恐逾18兆」　還要國會點頭

公園池塘發現男童斷頭　「2天前被電鋸斬首」警追查180公分男

「豐益」負責人洗產地被起訴　王鴻薇爆仍得標軍方逾9000萬標案

台大電機系學長「曬學生證」　宣布發400份雞排：捍衛母校尊嚴

台南市立醫院外展聯合評估啟動　守護0至6歲早療黃金期不漏接

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

「假大氣系沒發珍奶！」拾汣茶屋要發100杯　時間、地點曝光

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」　曬學生證作證

永慶加盟四品牌桃園經管會路跑　逾2700人熱血奔馳

【恐怖情汪】貴賓狗聽媽說要去上班 秒暴怒阻止XD

生活熱門新聞

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

兒婚前收入全上繳　父：婚後本利歸還再送房

快訊／變天！　2縣市大雨特報

國營鐵飯碗不香！　3年員工受夠了決定「登出台電」

明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面