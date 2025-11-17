NFL球星紐約街頭遭槍擊！「身中2槍」情況危急　槍手在逃

▲ 包伊德本季因肩傷尚未出賽，16日和友人聚會遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國職業美式足球NFL紐約噴射機（New York Jets）角衛包伊德（Kris Boyd）16日清晨在曼哈頓中城遭到槍擊，腹部中彈2槍，目前在貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）搶救，情況危急但穩定。

《紐約郵報》報導，29歲的包伊德當時正與友人聚會，凌晨2點多在西38街近第7大道的餐廳Sei Less外發生口角，爭執演變成暴力衝突後遭到槍擊。槍手開了2槍擊中包伊德腹部後，駕駛BMW X6 SUV逃離現場，另有一輛銀色賓士Mayback跟著離開。

包伊德與好友昆德（Ernest Quander）就讀德州大學時相識，昆德得知消息後便趕赴紐約探望，並向媒體透露最新病況，「他現在狀況不錯，正在好轉中。他是個戰士，度過了難關。」

紐約市警方發言人確認，急救人員將這名腹部中彈的男子送醫急救，但拒絕透露傷者身份。目前尚無任何嫌疑人被捕，案件仍在調查中。噴射機球團則回應，「我們已得知包伊德的情況，目前不會進一步發表評論。」

包伊德本季因肩傷被列入傷兵名單，並未出賽。他職業生涯已賺進逾800萬美元，本季與噴射機簽下160萬美元合約。而案發的Sei Less餐廳向來是名人聚集熱點，饒舌歌手吹牛老爹等明星都曾造訪。