　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

NFL球星紐約街頭遭槍擊！「身中2槍」情況危急　槍手在逃

▲▼NFL紐約噴射機（New York Jets）角衛包伊德（Kris Boyd）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 包伊德本季因肩傷尚未出賽，16日和友人聚會遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國職業美式足球NFL紐約噴射機（New York Jets）角衛包伊德（Kris Boyd）16日清晨在曼哈頓中城遭到槍擊，腹部中彈2槍，目前在貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）搶救，情況危急但穩定。

《紐約郵報》報導，29歲的包伊德當時正與友人聚會，凌晨2點多在西38街近第7大道的餐廳Sei Less外發生口角，爭執演變成暴力衝突後遭到槍擊。槍手開了2槍擊中包伊德腹部後，駕駛BMW X6 SUV逃離現場，另有一輛銀色賓士Mayback跟著離開。

包伊德與好友昆德（Ernest Quander）就讀德州大學時相識，昆德得知消息後便趕赴紐約探望，並向媒體透露最新病況，「他現在狀況不錯，正在好轉中。他是個戰士，度過了難關。」

紐約市警方發言人確認，急救人員將這名腹部中彈的男子送醫急救，但拒絕透露傷者身份。目前尚無任何嫌疑人被捕，案件仍在調查中。噴射機球團則回應，「我們已得知包伊德的情況，目前不會進一步發表評論。」

包伊德本季因肩傷被列入傷兵名單，並未出賽。他職業生涯已賺進逾800萬美元，本季與噴射機簽下160萬美元合約。而案發的Sei Less餐廳向來是名人聚集熱點，饒舌歌手吹牛老爹等明星都曾造訪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
午後降雨機率增！　最冷時間曝
快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲
快訊／毒蛋管制中竟流入市場！縣府認錯將懲處
神秘阿伯連2次偷塞錢　老闆夫妻嚇爛求停
停售多年！麥當勞「經典品項」回來了　首波12間門市試賣
柯旻豪最慘判7年！吳季穎「第1名」還獲緩刑
快訊／水淹煙波飯店！11泡水車住客怒轟5大失職　將提集體訴訟
快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普發錢卡關！6.2萬關稅紅利「成本恐逾18兆」　還要國會點頭

公園池塘發現男童斷頭　「2天前被電鋸斬首」警追查180公分男

韓高速公路13台車連環追撞！油罐車「失控引燃」　鋼材墜落2人慘死

轟炸瞬間畫面曝！美軍擊毀運毒船3死　21起空襲已奪80命

聯合國駐黎維和人員遭坦克開火！　以軍認了：誤判

iPhone大變革！傳發表會改成「1年2次」　高階vs入門款錯開半年

NFL球星紐約街頭遭槍擊！「身中2槍」情況危急　槍手在逃

日本今派官員赴北京協商「台灣有事」　日相高市早苗獲民意支持

中國籲勿赴日旅遊衝擊大？　日航空業者：機票訂位都沒受影響

台灣前駐荷大使：中國出招　日本恐付出極慘痛代價

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

川普發錢卡關！6.2萬關稅紅利「成本恐逾18兆」　還要國會點頭

公園池塘發現男童斷頭　「2天前被電鋸斬首」警追查180公分男

韓高速公路13台車連環追撞！油罐車「失控引燃」　鋼材墜落2人慘死

轟炸瞬間畫面曝！美軍擊毀運毒船3死　21起空襲已奪80命

聯合國駐黎維和人員遭坦克開火！　以軍認了：誤判

iPhone大變革！傳發表會改成「1年2次」　高階vs入門款錯開半年

NFL球星紐約街頭遭槍擊！「身中2槍」情況危急　槍手在逃

日本今派官員赴北京協商「台灣有事」　日相高市早苗獲民意支持

中國籲勿赴日旅遊衝擊大？　日航空業者：機票訂位都沒受影響

台灣前駐荷大使：中國出招　日本恐付出極慘痛代價

普發現金台新銀4300台ATM加強調度　推「1萬變2萬」增值

川普發錢卡關！6.2萬關稅紅利「成本恐逾18兆」　還要國會點頭

公園池塘發現男童斷頭　「2天前被電鋸斬首」警追查180公分男

「豐益」負責人洗產地被起訴　王鴻薇爆仍得標軍方逾9000萬標案

台大電機系學長「曬學生證」　宣布發400份雞排：捍衛母校尊嚴

台南市立醫院外展聯合評估啟動　守護0至6歲早療黃金期不漏接

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

「假大氣系沒發珍奶！」拾汣茶屋要發100杯　時間、地點曝光

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」　曬學生證作證

永慶加盟四品牌桃園經管會路跑　逾2700人熱血奔馳

圭賢「超愛你」變很標準 始源一旁緊張喊：小心！XD

國際熱門新聞

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

公審台灣客惹怒兩國！義市長：下周見台灣代表

沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅

17歲少女成「普丁情婦」！分手費是豪宅

48.8%日人贊成「台灣有事」行使集體自衛權

台灣前駐荷大使：中國出招　日本恐付出極慘痛代價

大馬變態保全「全裸性侵幼貓」後丟下4樓！

全球最富裕城市排行出爐　台灣5城市名次曝

經營22年航空公司突倒閉　全航班一夜取消

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

「台海有事」風波延燒！美駐日大使再嗆中

別再用醋+小蘇打！專家分享水管堵塞「2大妙招」

韓物流中心狂燒2天　1100萬件衣鞋恐燃毀

高市內閣民調「支持率達69%」

更多熱門

相關新聞

女清潔工「走錯門」被當賊！遭屋主射殺

女清潔工「走錯門」被當賊！遭屋主射殺

美國印第安納州發生一起清潔工走錯門被屋主開槍擊斃的悲劇，32歲女清潔工瑪麗亞·弗洛琳達·里奧斯·佩雷斯·德·貝拉斯克斯（Maria Florinda Rios Perez de Velasquez）5日上午與丈夫一同到雇主家清潔時，因找錯地址，在丈夫面前遭到該名屋主開槍射殺。

酒駕撞死人　肇事駕駛竟是戒癮諮商師

酒駕撞死人　肇事駕駛竟是戒癮諮商師

鳳梨座車遭開12槍！檢又查出2主謀

鳳梨座車遭開12槍！檢又查出2主謀

美大學爆槍擊案！　校友返校節釀1死6傷悲劇

美大學爆槍擊案！　校友返校節釀1死6傷悲劇

新莊男頸部中彈身亡！2被告羈押禁見

新莊男頸部中彈身亡！2被告羈押禁見

關鍵字：

NFL包伊德槍擊案紐約噴射機曼哈頓

讀者迴響

熱門新聞

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面