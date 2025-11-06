酒駕撞死人「竟是戒癮諮商師」　他曾出書勸世：很危險

▲去年美國國慶日發生的嚴重車禍，酒駕肇事者竟是一名「戒癮諮商師」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市男子海登（Daniel Hyden）酒駕衝撞公園人群，造成4死7傷的悲劇，本月3日被判二級謀殺罪等12項罪名成立。諷刺的是，他不僅是一名戒癮諮商師，還曾出版戒酒專書。

ABC引述起訴書報導，去年7月4日美國國慶日，海登駕駛一輛福特F-150皮卡車，首先在曼哈頓下東區以時速39英里（約時速63公里）闖紅燈，接著以時速54英里（約時速90公里）衝過施工區，撞破科利爾斯胡克公園（Corlears Hook Park）鐵絲網圍欄，直接衝入慶祝人群之中。

檢方指出，「海登完全踩死油門，直到撞擊前半秒才踩煞車。4人受困皮卡車下，另外7人被卡車或碎片撞擊而受傷。」另一段警方隨身攝影機畫面顯示，海登肇事之前，曾因為醉態失控被拒絕參加一場船上派對。

▲海登曾經出書助人戒癮，自己卻酒駕害死人。（圖／翻攝linkedin）



在起訴書中，檢方特別強調海登的專業背景，凸顯出他明知故犯的嚴重性。根據海登在LinkedIn的自述，他是一名藥物濫用諮商師，在一個街友援助組織擔任專案負責人，還曾於著作《清醒的癮君子》（The Sober Addict）之中寫道，「當我喝醉上路時，對於自己與他人都是真正的危險。」

曼哈頓檢察官布拉格（Alvin L. Bragg Jr.）表示，雖然海登被定罪的判決無法讓死者復生，但希望能夠為受害者親友帶來一些安慰。46歲的海登將於12月3日被宣判量刑，最重可能被判終身監禁。