花蓮縣議會檢討撤離疏失　徐榛蔚「爆氣關麥」坐下拒答

記者杜冠霖／台北報導

堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖災害防救計畫依法屬花蓮縣政府權責，花蓮縣府認無能撤離，並多次要求中央負責。近日又有鳳凰颱風釀水患，14日花蓮縣議會質詢中，無黨籍議員蔡依靜質疑，縣府在鳳凰颱風疏散收容、宣布停班課過程一團亂，連收容人數都無法掌握。徐榛蔚則離題稱，「堰塞湖一直形成，中央一定要給指引」。蔡依靜不滿表示，中央當然一定要負責，但現在是討論縣府的作為。聽到此處，徐榛蔚動怒關麥克風，坐回位置上拒絕回應議員質詢。

光復議員蔡依靜質詢質疑，縣府在鳳凰颱風疏散及收容流程混亂不堪，顯示縣府對光復鄉公所督導不周，要求縣府應手把手協助鄉公所做好大規模的收容。包含收容如何整備、浴廁間等也要先買好、廣播也要做好，不要只靠國軍支援，還有物資整備、慢性病民眾的需求也要顧到，當天現場連疏散跟收容人數都對得亂七八糟，「請問縣長演習的時候會不會前往指導？」

徐榛蔚不滿回應，會做兵推跟實兵演練，在應變中心開會的時候跟三個鄉鎮首長有視訊會議，他們都承諾對於收容所開設、物資都已經完備，手把手協助，議員一定了解，花蓮縣政府各局處真的是手把手協助鄉公所，連自己都跳進去，這還不是叫手把手？

蔡依靜強調，自己不是說縣府沒做事，但問題還是存在，現場就是有差錯、沒辦法像先前要求的執行。

徐榛蔚此時話鋒一轉，她表示，還是要呼籲中央，堰塞湖一直形成，紅色警戒如何作為，中央一定給指引。蔡依靜則回應，沒錯，中央當然一定要負責，但現在提到的是縣府跟鄉公所在執行過程中的作為，「還是要努力去做啊！」聽到此處，徐榛蔚直接動怒關麥克風，坐回位置上拒絕回應議員質詢。