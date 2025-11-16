　
地方 地方焦點

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標　田徑3項目4選手破大會紀錄

▲水里鄉戴久凱獲南投縣第73屆全縣運動會社男跳遠第一名。（圖／南投縣教育處提供，下同）

▲水里鄉戴久凱獲南投縣第73屆全縣運動會社男跳遠第一名。（圖／南投縣教育處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第73屆全縣運動會經四天賽事後，日前圓滿落幕，本屆總錦標由草屯鎮公所團隊勇奪，田徑項目戰況尤為吸睛，合計有3項、4位選手改寫大會紀錄，包括社會男子400公尺林奕駕、社會男子1500公尺張宇安與簡豐釔，以及高中男子推鉛球呂昕旻，為本屆賽會增添光彩。

南投全縣運動會自11月8日在縣立體育場隆重開幕，11日於縣政府7樓國際會議通舉行閉幕暨總錦標頒獎典禮，由副縣長王瑞德主持，除針對承辦縣運各小組工作人員辛苦的協助，也祝賀所有奪得佳績的所有選手。

▲▼草屯鎮張宇安、南投市簡豐釔雙雙突破社男1500M大會紀錄。（圖／南投縣教育處提供）

▲▼草屯鎮張宇安、南投市簡豐釔雙雙突破社男1500M大會紀錄。

▲南投縣第73屆全縣運動會圓滿閉幕，草屯鎮公所奪總錦標。（圖／南投縣教育處提供）

縣府教育處指出，本屆總錦標得主依序為冠軍草屯鎮公所，亞軍南投市公所、季軍埔里鎮公所、殿軍竹山鎮公所；個人成績方面，社會男子400公尺由林奕駕以49.37秒刷新大會紀錄，社會男子1500公尺由張宇安（4分10秒31）與簡豐釔（4分12秒95）亦雙雙突破大會紀錄，高中男子推鉛球由草屯商工呂昕旻創下大會新紀錄（15公尺89）。

▲埔里鎮林弈鴐於社男400M以成績49.37秒破大會紀錄。（圖／南投縣教育處提供）

▲埔里鎮林弈鴐於社男400M以成績49.37秒破大會紀錄。

各組別重要名次如下：公務人員競賽冠軍為警察局、亞軍消防局、季軍竹山鎮公所、殿軍信義鄉公所；適性體育組（身心障礙組）冠軍為南光國小、亞軍埔里高工、季軍埔里國中、殿軍南投縣社區復健中心；教職員工組冠軍為埔里鎮教育會、亞軍南投市教育會、季軍草屯鎮教育會、殿軍信義鄉教育會。

▲草屯商工呂昕旻於高男推鉛球項目破大會紀錄。（圖／南投縣教育處提供）

▲草屯商工呂昕旻於高男推鉛球項目破大會紀錄。

整體賽事共有6147名選手與隊職員參賽，競賽場地分布縣內27處，涵蓋36項競賽，主辦單位也特別感謝本屆賽事動員之約1600位裁判、工作人員與志工，負責賽務、場務與選手服務，確保比賽安全與流程順暢。

