嘉義縣全運會開戰！7980位高手進駐...爭奪16項比賽冠軍

▲嘉義縣109年中小學運動會暨全縣運動會開幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣109年中小學運動會暨全縣運動會開幕典禮10月28日上午8點於東石國中田徑場舉行開幕典禮，首先由東石國中樂旗隊帶來精彩演出為賽事揭開序幕，整齊劃一的動作與精神抖擻的態度贏得與會嘉賓熱情的鼓勵與掌聲；緊接著在東石國中同學的引領下，來自全縣18鄉鎮市的運動員代表，依序通過司令台向大會主席翁章梁縣長致意；今年的開幕典禮，還特別邀請朴子國中5位同學擔任國歌領唱者，希望可以用最清澈、響亮的聲音，來慶祝這場嘉義縣今年度最大的體育賽事。

▲嘉義縣109年中小學運動會暨全縣運動會，運動員代表宣誓 。（圖／嘉義縣政府提供）

聖火由剛奪下109年全國中等學校運動會國男組軟式網球雙打賽第一名的永慶高中江佳泰及謝承鈞選手分持火炬進場，並登上聖火台點燃聖火，象徵著光明、和平、友誼、團結與勇敢，也象徵大會平安順利、圓滿成功，為運動會掀起高潮。緊接著由剛奪下109年全國中等學校運動會國男組角力希羅式第一級第一名的永慶高中選手林昱進和具有中華民國A級（國家級）田徑裁判的義仁國小校長陳信峯分別代表運動員及裁判宣誓，為開幕典禮畫下完美的句點。

翁章梁說，運動除能強健身心，在運動競技外，更能凝聚民眾關心屬於自己的鄉鎮及學校的榮譽，是非常重要的活動！未來嘉義縣將舉辦全國性的運動會，期望藉由本次縣賽讓選手提前做準備，在全國賽事中為嘉義縣爭取最高榮譽，更感謝所有工作人員的付出與努力。

「期盼大家一起關心嘉義的體育，讓嘉義的體育在全國發光發熱！」翁章梁說，未來嘉義縣將繼續努力，積極培養嘉義縣運動選手及重新檢視現有制度是否能激勵及完整支持選手，盼帶領嘉義縣選手前往更進階的運動殿堂邁進。

今年因遇新冠肺炎疫情，縣府特別將中小學運動會與全縣運動會兩項賽事結合辦理，共計有田徑、游泳、足球、籃球、排球、網球、軟式網球、桌球、羽球、跆拳道、角力、柔道、慢速壘球、槌球、舞蹈運動、射箭等16項比賽，所有競賽種自10月28日開始至12月27日在各場館比賽；因東石國中場地要修繕緣故，分兩階段報名，第一階段報名田徑種類，有1085名選手及895名職員，合計1980人參加，第二階段報名為非田徑其餘15種類，預估總共將有6000名隊職員參加。

為期將近2個月的嘉義縣109年中小學運動會暨全縣運動會，將在嘉義縣各個運動場館舉行，縣府歡迎鄉親可以前往競賽場地為選手加油打氣。競賽訊息可到大會競賽網站嘉義縣體育競賽資訊系統（http://163.27.96.81/x5/spt109hc/main.php）查詢相關賽程與成績。