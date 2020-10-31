　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣全運會開戰！7980位高手進駐...爭奪16項比賽冠軍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義縣109年中小學運動會暨全縣運動會 18鄉鎮運動員熱鬧進場盛大開幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣109年中小學運動會暨全縣運動會開幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣109年中小學運動會暨全縣運動會開幕典禮10月28日上午8點於東石國中田徑場舉行開幕典禮，首先由東石國中樂旗隊帶來精彩演出為賽事揭開序幕，整齊劃一的動作與精神抖擻的態度贏得與會嘉賓熱情的鼓勵與掌聲；緊接著在東石國中同學的引領下，來自全縣18鄉鎮市的運動員代表，依序通過司令台向大會主席翁章梁縣長致意；今年的開幕典禮，還特別邀請朴子國中5位同學擔任國歌領唱者，希望可以用最清澈、響亮的聲音，來慶祝這場嘉義縣今年度最大的體育賽事。

▲嘉義縣109年中小學運動會暨全縣運動會 18鄉鎮運動員熱鬧進場盛大開幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣109年中小學運動會暨全縣運動會，運動員代表宣誓 。（圖／嘉義縣政府提供）

聖火由剛奪下109年全國中等學校運動會國男組軟式網球雙打賽第一名的永慶高中江佳泰及謝承鈞選手分持火炬進場，並登上聖火台點燃聖火，象徵著光明、和平、友誼、團結與勇敢，也象徵大會平安順利、圓滿成功，為運動會掀起高潮。緊接著由剛奪下109年全國中等學校運動會國男組角力希羅式第一級第一名的永慶高中選手林昱進和具有中華民國A級（國家級）田徑裁判的義仁國小校長陳信峯分別代表運動員及裁判宣誓，為開幕典禮畫下完美的句點。

▲嘉義縣109年中小學運動會暨全縣運動會 18鄉鎮運動員熱鬧進場盛大開幕 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，運動除能強健身心，在運動競技外，更能凝聚民眾關心屬於自己的鄉鎮及學校的榮譽，是非常重要的活動！未來嘉義縣將舉辦全國性的運動會，期望藉由本次縣賽讓選手提前做準備，在全國賽事中為嘉義縣爭取最高榮譽，更感謝所有工作人員的付出與努力。

「期盼大家一起關心嘉義的體育，讓嘉義的體育在全國發光發熱！」翁章梁說，未來嘉義縣將繼續努力，積極培養嘉義縣運動選手及重新檢視現有制度是否能激勵及完整支持選手，盼帶領嘉義縣選手前往更進階的運動殿堂邁進。

今年因遇新冠肺炎疫情，縣府特別將中小學運動會與全縣運動會兩項賽事結合辦理，共計有田徑、游泳、足球、籃球、排球、網球、軟式網球、桌球、羽球、跆拳道、角力、柔道、慢速壘球、槌球、舞蹈運動、射箭等16項比賽，所有競賽種自10月28日開始至12月27日在各場館比賽；因東石國中場地要修繕緣故，分兩階段報名，第一階段報名田徑種類，有1085名選手及895名職員，合計1980人參加，第二階段報名為非田徑其餘15種類，預估總共將有6000名隊職員參加。

為期將近2個月的嘉義縣109年中小學運動會暨全縣運動會，將在嘉義縣各個運動場館舉行，縣府歡迎鄉親可以前往競賽場地為選手加油打氣。競賽訊息可到大會競賽網站嘉義縣體育競賽資訊系統（http://163.27.96.81/x5/spt109hc/main.php）查詢相關賽程與成績。

ET快訊
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
女大生遺體發還家屬　檢方誓言：絕對要讓不法者付出代價！
出遊與友同房…深夜聽到呻吟、棉被晃動！她尷尬通知閨蜜夫
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

內埔警加強校園周遭安全維護　保障外宿大學生安全

虎頭山遊憩綠廊正式啟用　三大系統6條生態步道全線開通

桃園大有梯田生態公園遛小孩玩樂新景點　美中不足超難停車

西螺漢光果菜合作社與上百青農簽約　共創產銷供應鏈

想轉職看過來！　桃捷招募54名新血　起薪最高41K

潮州警深入山區執行山域治安訪查　3天查獲9起14人涉刑案

長榮大學校長致師生一封信　「2大措施」承諾改善！提議草叢改水泥地

國定古蹟「鹿港龍山寺」被惡男狂噴13處！　廟方氣炸提告

熱血童軍服務員號召　「我是南崁人」捐髮捐錢助癌友

長榮女大生命案「歸仁分局長被拔官」　陳永和：不應該由警方單獨扛責任！

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

內埔警加強校園周遭安全維護　保障外宿大學生安全

虎頭山遊憩綠廊正式啟用　三大系統6條生態步道全線開通

桃園大有梯田生態公園遛小孩玩樂新景點　美中不足超難停車

西螺漢光果菜合作社與上百青農簽約　共創產銷供應鏈

想轉職看過來！　桃捷招募54名新血　起薪最高41K

潮州警深入山區執行山域治安訪查　3天查獲9起14人涉刑案

長榮大學校長致師生一封信　「2大措施」承諾改善！提議草叢改水泥地

國定古蹟「鹿港龍山寺」被惡男狂噴13處！　廟方氣炸提告

熱血童軍服務員號召　「我是南崁人」捐髮捐錢助癌友

長榮女大生命案「歸仁分局長被拔官」　陳永和：不應該由警方單獨扛責任！

「區間測速裝置」明年起納入檢定 不合格者不能做開罰依據

蘇貞昌2度要求陳水扁「換掉蔡英文」　原因是太難相處

婚禮人沒到包2200元！他回禮「兩人包3600元」被嗆爆…網推這方法

叮～快上菜！　「毛客人」窩兒童椅饋頭等奴才桌邊服務

228人搶一戶中籤率只有0.4%　金聯平價宅創2項紀錄

戴資穎回家鄉高雄「一日教練」　幸運球迷對打世界球后

SBL／喬丹女婿加盟裕隆　克里斯瑪斯有望觀護盃上陣

阿嬤的時尚！歐告塞「台灣LV」巡田水　玩完等被「裝回家」

獨／直擊3D掃描工程師使用iPhone 12 Pro搭配LiDAR掃描製圖

吳斯懷稱掌握「五眼聯盟」情資：美國大選後會發生暴動

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

地方熱門新聞

網紅夜闖燒紙錢　女大生母崩潰：謝謝

馬國女大生命案不該由警方單獨扛責任！

長榮大學校長建立安全防護網

國定古蹟鹿港天后宮　被男子噴漆

許淑華進廠維修　豪砸4萬割眼袋

員林販賣機隱藏版15元飲料！解答公開

好想婚！　女老師抽捧花11次都落空

6縣市旅行業者踩線　嘉市評選50家優良餐廳

秋遊新北山藥產地輕旅行

28歲擄殺凶嫌起底！啃老沒女友

桃捷招募54名新血　起薪最高4萬1

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

嘉義市老屋卸妝　木構夜燈氣氛滿分

藥師佛文化節　祈願全球疫情止息

更多熱門

相關新聞

台東全縣運動會縣體育館舉行

台東全縣運動會縣體育館舉行

台東縣全縣運動會17日起一連二天在縣立體育場辦理，有包括田徑項目的1800位選手報名參加，縣府陳明仁秘書長感謝多年來選手與教練的付出，本次縣運會也將選拔10月底參加在宜蘭縣辦理的全國運動會台東縣代表隊選手，陳秘書長除希望選手在陰雨天氣比賽要注意安全外，歡迎縣民能踴躍前往觀賞為選手加油。

關鍵字：

嘉義縣中小學運動會全縣運動會

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面