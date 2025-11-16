龍山寺旁普發千元真相曝！騙個資爽玩柏青哥　警打臉做公益拘2男

▲當時民眾在龍山寺外看到疑似買賣個資的攤位 。（圖／原PO授權引用）

記者張君豪／台北報導

北市萬華區廣州街龍山寺傳出以現金換取個資活動，引發熱心民眾質疑違法蒐集民眾個資報警，萬華警方獲報後表示，11月2日11時50分接獲民眾報案，指稱有人在廣州街148號前向街友蒐集個人資料並給予報酬。警方立即展開調查，並於隔日（3日）通知黃姓男子，隨後順線查出上游主嫌身分。

因民眾正式提告，警方報請台北地檢署指揮偵辦，並申請拘票及搜索票獲准，於11月7日13時20分在宜蘭縣拘提23歲李姓男子到案，同時查扣手機等相關證物。警方調查發現，李男因宜蘭縣某柏青哥店辦理新會員可領取5千元體驗券，遂委託24歲黃男在龍山寺周邊向街友收購個資，再將資料帶至宜蘭「轉賣」牟利。

▲龍山寺普發千元做公益！警方查出兩嫌拿個資到柏青哥店註冊爽賺4千元體驗券。（圖／記者張君豪翻攝）

警方強調，李嫌涉犯《個人資料保護法》第19條違法蒐集個資，全案已於11月7日移送台北地檢署進一步偵辦。當時事發後民眾質疑，涉案人曾在社群平台 Threads 上宣稱非蒐集個資，而是在做公益發放1千元現金，並為避免民眾重複領取才要求提供身分證、健保卡影本，經查當天在龍山寺內有11人提供雙證件影本、犯嫌總計發放1萬1千元現金；但說法經警方調查結果打臉，警方查出黃男與李男是當兵認識朋友，才會幫忙蒐集民眾個資開通柏青哥店會員爽賺價差爽玩柏青哥。

萬華分局呼籲，民眾務必妥善保護個人資料，不要隨意提供證件影本，以免遭不法利用。警方也將加強龍山寺周邊巡查，以防類似事件再度發生。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝 疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝 總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」