全球最富裕城市排行出爐！台灣「5座城市」名次曝光　東京意外奪冠

▲日本東京都中央區銀座，東京在全球最富裕城市排行中奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

根據商業雜誌《CEOWORLD》2025年最新全球城市財富排名，東京以2.55兆美元GDP蟬聯全球最富裕城市，領先美國各大城市，而美國紐約則以第二名緊追在後。至於台灣，則由台北以8.67億美元GDP進入前100名，榮登全球第25名，成為唯一上榜的台灣城市，其餘四大城市均無緣進入前100名。

根據《新聞周刊》，CEOWORLD針對全球300作城市進行調查，認為全球最大城市是構成全球經濟的脊樑，掌握資本、創新與影響力，其財富不僅取決於人口或基礎建設，更多反映創新密度、制度實力與資本流動性。

其中，東京作為日本首都，其經濟實力建立在科技、汽車工程及精密製造的長期創新之上，交通系統、金融網絡與產業供應鏈運作精準，是全球城市的典範。

至於紐約都會區名列第二，不僅是全球金融中心，且擁有活躍的創業生態；洛杉磯則以娛樂經濟為核心，並受益於快速成長的科技與航空航天產業。報導指出，全球前10大城市合計占全球GDP近3分之1，顯示經濟力量正集中於在城市中心，驅動全球創新與競爭力。

美國城市在前25名中占據多數，包括芝加哥（第7名）、舊金山灣區（第9名）、華盛頓大都會區（第12名）、達拉斯—沃斯堡（第13名）、休士頓（第14名）、波士頓（第15名）、西雅圖（第18名）、費城（第19名）、亞特蘭大（第20名）及矽谷（第24名）。

亞洲城市亦展現強勢崛起，首爾以第5名位居全球富裕城市之列，顯示南韓在科技、電子與數位創新方面的進展。中國方面，上海則以第10名成為排名最高的中國城市，持續轉型為全球金融及物流中心，北京則位列第11名。

台灣唯一進入前100名的城市是台北，以8.67億美元GDP躍升至全球第25名；其餘主要城市則未能上榜。台中以4.36億美元GDP排名第116名，高雄4.33億美元排第117名，桃園3.347億美元排第152名，台南2.887億美元位列第174名。這反映出台北在經濟規模與創新能力上的領先，而其他城市仍有提升空間。

商業雜誌《CEOWORLD》CEO兼總編輯Amarendra Bhushan Dhiraj表示，現今全球經濟中繁榮的城市，是那些大膽投資於人才、基礎建設與創新理念的城市，經濟活力取決於培育創造力、包容性與長期機會的能力。

報導也指出，長期城市繁榮關鍵在於可持續規劃、氣候韌性與科技適應力，「最成功的城市能靈活轉向，平衡經濟成長與永續及包容性」。