官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

▲大阪是大陸旅客訪日的熱門地點。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸強烈不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，呼籲國民避免前往日本之後，大陸多家航空公司隨即開放免費退票，許多大陸網友也積極響應，在網路上曬出自己退票成功的照片。

根據《極目新聞》報導，多名網友發文稱通過攜程平台預訂的赴日機票已經退票成功，退款界面顯示，因日本航線客票特殊處置方案，攜程接到航空公司通知，本次免收退票費。

攜程平台的客服工作人員表示，涉日機票確實有特殊處置方案，但需符合具體的時間和地點規定，並不是所有航司都有免費退改服務，目前只有大陸多家航空公司有特殊處理政策。

▼大陸網友曬出退票成功的紀錄。（圖／翻攝微博）



有網友也發文提到，自己是在飛豬平台購買的境外航司赴日的機票，她選擇退票時，出現了「因日本航線影響特殊退票」這一選項，但目前還沒退票成功，因為系統提示，平台還要向航司確認最新的退票規則，需耐心等待。

飛豬平台客服人員回應，只要涉日航線，均會在退票原因中顯示「因日本航線影響特殊退票」，但具體是否能退票成功取決於各家航空公司的規定。

大陸外交部14日發出「出行提醒」指出，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

大陸外交部並強調，近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。