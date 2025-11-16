吳釗燮模仿中國外交部發文批霸權　署名酸「中共垃圾話發言人」

▲吳釗燮模仿中國外交部發言人林劍的發文，批評是霸權主義，署名則酸「中華人民共和國垃圾話發言人」。（圖／吳釗燮社群平台X）



記者陶本和／台北報導

中國外交部發言人林劍近日透過社群媒體發文，並製作圖卡強調，中國愛好和平、重信守義。對此，我國安會秘書長吳釗燮16日則以AI模擬器，模仿林劍的圖卡發文表示，中國聲稱愛好和平，但威脅台灣、霸凌菲律賓跟騷擾日本，「這是赤裸裸的霸權主義」，並署名「中華人民共和國垃圾話發言人」。

日本首相高市早苗先前在國會強硬表態，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發中共強烈不滿。中國外交部、中國駐日大使館也都發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。

對此，中國外交部發言人林劍則透過社群平台X發文，並製作成圖卡表示，中國愛好和平、重信守義，但在事關中國國家主權和領土完整核心利益的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓，任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果。

針對林劍的發文，吳釗燮16日以AI模擬器，模仿林劍的圖卡發文。吳釗燮在圖卡中表示，中國聲稱愛好和平，但威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，「這是赤裸裸的霸權主義」；而在圖卡的下方，吳釗燮還署名「中華人民共和國垃圾話發言人」。

▼中國外交部發言人林劍的發文，強調中國愛好和平。（圖／林劍社群平台X）

