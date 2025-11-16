　
社會 社會焦點 保障人權

網爆苗栗繼母虐小一女童「社工嚴重失能」　縣府駁斥

▲苗栗縣政府。（圖／翻攝Google Maps）

▲苗栗縣政府。（圖／翻攝Google Maps）

記者張靖榕／綜合報導

社群媒體近日流傳「苗栗縣小一女童遭繼母施虐、社工失能未處理」等指控，引發輿論強烈關注，不少網友質疑苗栗縣政府社工怠忽職守。苗栗縣社會處在得知相關貼文後隨即展開查證，並發布新聞稿澄清，縣府早在7月即已介入並啟動處遇機制，絕無外界所稱「社工失能」。社會處同時呼籲，切勿散播不實訊息，以免觸法並對兒少造成再次傷害。

Threads一則PO文爆料，一名小一女童疑遭繼母虐待，全身傷痕累累，儘管學校已向社工通報，社工稱繼母「照顧情形改善」，女童卻每日被送回同一環境再次受虐。貼文更指，女童曾於半夜在外遊蕩後由警方尋獲，但警方將她送回繼母家時，繼母竟拒收，還說不要這個小孩，之後由警察帶去安置一晚，「第二天再送回去鬼地方繼續被虐。女童已經有精神解離狀況，社工有立案，但是就是拖拖拉拉失能狀態……」

PO文引發熱議，網友紛紛質疑社工判斷能力有問題，有明顯失職情況。對此，苗栗縣社會處表示，相關指控與事實不符，該案於7月接獲通報後，縣府立即啟動社福中心、保護社工及教育單位共同介入，並持續家訪、關懷與風險評估。社工追蹤期間雖發現家庭教養壓力較高，但並無外界所稱「嚴重虐打」或立即危險情事，近期再接獲疑似情況後，社工已在第一時間到案家查察，並評估家屬情緒狀況與教養能力後，立即依《兒童及少年福利與權益保障法》啟動安置，確保女童安全。

社會處強調，全案自7月立案後，社工從未延宕，依法執行密集訪視、風險評估、親職輔導及跨單位合作等程序，並非網路所稱之「消極處理」或「未介入」。縣府表示，「社工失能」的指控毫無根據；社會處呼籲，請民眾勿再未經查證即散播不實內容，以免涉及妨害名譽及散布不實訊息等法律責任。

11/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

