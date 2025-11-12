社工A走補助款+侵占公款14萬　良心不安自首獲緩刑2年

▲高雄社工涉嫌A走身障補助款，獲緩刑2年。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓社工明明在慈善基金會幫助弱勢，卻起貪念兩度A走身障者的補助款共6萬多元，還順手把基金會的8萬元公款塞進自己口袋，事後良心不安跑去派出所自首，最後雖遭起訴，但因坦承犯行、與被害人和解，法官網開一面，判他7月徒刑、得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，張男任職於高雄某知名慈善基金會，原本負責協助身障者申請補助。不料去年10月間，他因手頭緊動歪腦筋，將社會局核發給吳姓身障者的6萬多元補助款據為己有，沒替對方存入指定帳戶，反而挪為私用。

事後張男越想越心虛，去年10月24日上午9點多跑到三民二分局民族派出所，向員警自首，坦承侵吞基金會8萬元公款。不過基金會當時未立即報案，只要他先回單位說明；沒想到幾天後，吳姓身障者因遲遲未收到補助款報警，才揭開張男「黑手伸進弱勢荷包」的惡行。

張男到案後全盤吐實，供稱因經濟壓力太大才會鋌而走險，並已與吳男達成和解，承諾分期償還6萬多元補助金。高雄地院審理後認為，他犯後態度良好、自首符合減刑要件，加上已與被害人和解，最終依業務侵占罪判刑7月、得易科罰金，並宣告緩刑2年，全案可上訴。