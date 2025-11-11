　
社會 社會焦點 保障人權

隨機砍殺3人！苗栗恐怖男被起訴　檢方具體求處無期徒刑

▲苗栗市男子邱明治2度隨機當街刺殺路人，造成林姓男子和2名女童重傷送醫，檢方偵查終結，依殺人未遂等罪嫌起訴，向法院具體求處無期徒刑。（圖／記者楊永盛攝、資料畫面）

▲邱明治2度隨機當街刺殺路人，造成林姓男子和2名女童重傷送醫，檢方起訴並向法院具體求處無期徒刑。（圖／記者楊永盛攝、資料畫面，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市男子邱明治10月2日持刀隨機當街刺殺2名女學童和林姓男子案，苗栗地檢署今（11）日偵查終結，認為邱嫌已有隨機刺殺無辜路人的兇殘惡性，依成年人故意對兒童犯殺人未遂等罪嫌，將邱男起訴，並向法院具體求處無期徒刑。

檢方指出，邱姓被告（邱明治、50歲、羈押中）10月2日上午某時，以不詳方式施用第二級毒品甲基安非他命（施用毒品部分另行偵辦），致其尿液所含毒品或其代謝物逾行政院公告標準後，基於公共危險之犯意，當天下午騎乘機車上路前，先將長30公分利刃以黑色膠帶綑綁在左手，隨機尋找作案目標，同日15時42分許，行至苗栗市社寮街115號前時，見徐姓國小女學童步行，調頭後下車靠近徐姓兒童，朝徐女脖子直刺，經徐姓兒童以右手遮擋，再朝其胸部直刺，徐姓學童伺機掙脫奔跑到附近中正路統一超商門市內廁所躲避。

▲苗栗市男子邱明治2度隨機當街刺殺路人，造成林姓男子和2名女童重傷送醫，檢方偵查終結，依殺人未遂等罪嫌起訴，向法院具體求處無期徒刑。（圖／記者楊永盛攝、資料畫面）

▲苗栗市男子邱明治2度隨機當街刺殺路人，造成林姓男子和2名女童重傷送醫，檢方偵查終結，依殺人未遂等罪嫌起訴，向法院具體求處無期徒刑。（圖／記者楊永盛攝、資料畫面）

檢方調查，邱姓被告仍騎乘機車尾隨，將機車停放在超市前，先持刀刺向林姓男子腹部、胸部，造成右下前胸一道深部穿刺傷（傷口長寬深分別為8公分、2公分、10公分），後又見超商前丁姓女學童，再以右手抓住丁童，持刀朝其胸口直刺，使其左胸有穿刺撕裂傷約3公分等傷勢，幸好黃姓老師奮力將邱姓被告與丁姓兒童分開，邱姓被告則乘隙逃逸。3名被害人送醫搶救時，林男和丁姓女學童一度住進加護病房觀察，林男一度發出病危通知、住院15天才平安出院，幸好3人醫治後均平安返家休養。

檢方認定，邱姓被告隨機持刀對素昧平生的多位被害人身體要害部位攻擊、揮刺，被害人均與邱姓被告毫無嫌隙、糾紛，在他行兇前被害人也未對邱嫌有任何刺激其情緒的行為，尤其2名女學童為就讀國小的柔弱兒童，對邱嫌的攻擊幾無反擊能力，除造成被害人極大之身心創傷外，行兇過程既為多人所目睹，危害公共秩序與社會安寧甚鉅。

▲苗栗市男子邱明治2度隨機當街刺殺路人，造成林姓男子和2名女童重傷送醫，檢方偵查終結，依殺人未遂等罪嫌起訴，向法院具體求處無期徒刑。（圖／記者楊永盛攝、資料畫面）

再者，邱姓被告曾於2015年間，持剪刀向多位被害人揮刺而犯殺人未遂等案，經法院判處重刑並執行完畢，可見邱姓被告對刑罰反應力極為薄弱，更有持利器隨機攻擊被害人要害部位的兇殘習性，為保護重要法益及社會安全，依邱姓被告所為成年人故意對兒童犯殺人未遂（2次）、殺人未遂（1次）罪嫌，均具體求處無期徒刑，以示儆懲。

11/09 全台詐欺最新數據

隨機殺人 苗栗 超商 邱明治 起訴 無期徒刑

