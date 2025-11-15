「2025詩寫新北」得獎名單揭曉　41件作品展現在地人文風景

▲2025新北詩歌節「詩寫新北」頒獎登場，41件優秀作品展現在地人文風景。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025新北詩歌節「詩寫新北」頒獎典禮今（15日）於五股百年古厝「守讓堂」登場，在古色古香的場域中揭曉本屆共41位得獎者。今年徵件以「在地人文風景」為題，鼓勵民眾以詩文書寫新北生活、環境、生態與人文風貌，作品充分展現在地情感與文化脈動，帶來一場充滿詩意的文學饗宴。

為推廣寫詩、讀詩風氣，新北詩歌節每年結合多元形式活動，同時透過詩文徵選鼓勵民眾將詩融入日常。今年評審由多位詩人、學者與校長擔任，最終評選出一般組、國中組及國小組共41件得獎作品。金獎得主分別為：一般組商育英《新五泰－黃光在缺口裡湧現》、國小組張心慈《四個字的日記》、黃婉婷《我的心情》，以及國中組張芃《鯨落》、劉奕昕《一下》。

一般組金獎得主商育英為新北市頭前國中教師，其作品以深情筆觸書寫對母親的思念，透過新五泰地區的日常景象，展現平實卻溫暖的親情記憶。國小組張心慈則以詩作紀錄九份旅行印象，保留獨特的山城回憶。來自石碇高中國中部的張芃，以作品《鯨落》述說海洋汙染對鯨豚造成的威脅，呼籲重視海洋環境與生態保育。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，今年活動徵得近300件作品，除新北市民外，也吸引宜蘭、基隆、台南、台中、高雄及台東等地創作者參與。評選結果包含一般組6件、國中組18件、國小組17件，共41件優秀作品。

吳佳珊說，所有得獎作品將收錄於《五股守讓堂興於詩－2025新北詩歌節得獎作品專輯》，並自11月15日至12月31日於五股守讓堂展出，邀請民眾走進場館，欣賞以詩描繪新北人文風貌之美。相關展覽資訊可至「新北市立圖書館」官網查詢。