桌球廝殺中！全被叫停「先辦開幕式」家長氣炸　裁判長：沒有錯啊

網搜小組／劉維榛報導

開幕式比球員權益還重要？家長怒批，帶孩子去桃園參加「CAS國產禽肉桌球嘉年華賽」，選手各個打得正火熱，大會竟廣播「比賽暫停、要開幕！」讓所有人錯愕停戰。畫面曝光後，網友也怒罵「不能先開幕再比嗎？」事後，裁判長認為沒有錯，還解釋「11點我們也延後10分鐘才開始開幕啊！」

▲比賽打得正火熱，主辦單位竟要求暫停。（圖／sblack5492提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



一名家長在Threads表示，8日陪同孩子去參加桌球錦標賽，豈料場上對手各個專注對戰時，廣播突然想起「大會報告，各球檯請注意，比賽暫停！裁判請留在原位，球員回到休息室或坐在球員席上」，當下選手一臉錯愕停下來，打到關鍵分數也被迫停戰，同時廣播聲還要求「第九桌不要再比了，我們要開幕！」

該位家長氣得痛批，其中有的選手比賽到最後關鍵1分，卻硬生生被叫停下來，「太扯了！」家長也稱，「這絕對是我陪兒子比賽五年來，遇到最扯的主辦方...沒有人相信自己聽到的什麼」，現場其他家長也快氣炸了。

▲大會裁判長要求第九桌「不要打了！」



文章曝光後，底下網友也開罵，「不能先開幕再比賽，一定要11點才開幕的原因是什麼？ 長官11點才有空？比賽的重點到底是長官還是球員？」「有時候球員進入狀態，越打越順手，叫他回去休息，再出來打，是在衝X小，整個狀態早就不對了」、「正在比賽時，選手是帶有狀態的，突然暫停，真是有失水準」。

留言串中，其他網友也遇過類似超扯經歷，「某市跆拳道偶爾也會這樣，尤其是高官姍姍來遲才來正式的開幕式，比賽中斷」、「這以前在國小也遇過（現在國中），而且開幕還花了40分鐘，球員身體都冷了」。

據《三立新聞網》報導，大會裁判長陳鼎淵表示，因為比賽已經延遲，沒有辦法完全等比賽完畢，所以只能暫停比賽，「11點我們也延後10分鐘才開始開幕啊，我覺得我們沒有錯啊！」

對此，桃園市府譴責主辦單位罔顧選手權益，希望以此為借鏡，要求各單位未來辦理比賽時，必須以選手、賽事進行為優先，如遇開幕儀式，務必等全部賽事告一個段落之後，再進行相關流程，以保障選手權益。

