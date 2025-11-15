　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

胡錫進批高市早苗「惡毒巫婆」　美駐日大使反譏：搞不清楚狀況

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，被中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進痛批是「惡毒的巫婆」。對此，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）反譏胡錫進「搞不清狀況」。

胡錫進先前在X發文譴責高市是「惡毒的巫婆……成功點燃中日兩國輿論之間新一輪的仇恨風暴」。葛拉斯則轉發其貼文並寫道，「胡錫進在《環球時報》替中國共產黨宣傳太久，顯然已經無法分辨外交與挑釁的差異。」

這次中日爭端起源於高市7日的國會質詢內容，她被問及台海衝突是否構成「存亡危機事態」時回答，「若涉及戰艦部署和武力使用，無論如何都可能成為存亡危機事態」，意即日本有權行使集體自衛權，為台灣安全採取軍事行動。

面對北京強烈反彈，高市10日又表示，這是以「最壞情境」為前提的假設性回答，未改變政府一貫的安全保障立場，沒有撤回的打算，但今後將避免針對特定情境發表類似言論。

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

這番發言引發中方激烈怒火，中國外交部要求高市收回言論，並且指責她「執迷不悟」。中央電視台警告，干涉台灣事務的日本領導人「註定自掘墳墓」。中國駐大阪總領事薛劍更在X用日語發文稱，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」，被日本政壇及輿論解讀為死亡威脅而強烈撻伐，但他稍後已自行刪文。

中國外交部已於13日深夜召見日本駐中國大使金杉憲治，表達高度不滿。日本外務省隔日也召見中國駐日大使吳江浩，再次針對薛劍的斬首言論提出強烈抗議，要求中方適當因應。

中國外交部和中國駐日大使館14日也突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，使館員工盡量避免外出。

 
前總統馬英九今（15日）直指，日本首相高市早苗「若台灣有事，可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」一席話，是介入台海的躁進言行。對此，民進黨立委吳思瑤表示，基於維護印太地區和平穩定，台灣和日本必須更堅定站在一起，共同抵禦威權脅迫，偏偏國民黨再一次把政黨利害置於國家利益之上，圍剿兩肋相助的盟友，想大張旗鼓引狼入室？

