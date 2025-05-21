▲ 富堡工業送暖香燈腳！媽祖進香逾30萬人參與，信仰路上不孤單。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

農曆三月，白沙屯媽祖進香再度啟程，吸引超過30萬人共襄盛舉，萬人徒步、浩蕩場面感動人心。這場超過四百公里的信仰行腳，不僅充滿虔誠，也展現溫暖的人情味。今年更有企業響應沿路助力，如富堡工業提供補給資源，為香燈腳增添一份實質後援。

▲▼白沙屯媽祖進香吸引逾30萬人，一名因傷坐輪椅的蔡小姐堅持隨行，感動表示：「有空、有能力，就想跟上信仰路。」（圖／記者謝盛帆攝）

一年一度的白沙屯媽祖進香活動於農曆三月如期展開，被信眾暱稱為「粉紅超跑」的媽祖鑾轎再次起駕，沿途吸引萬人隨行，掀起全台宗教熱潮。今年報名人數突破30萬人，創下歷年新高，也為台灣民間信仰寫下新的歷史紀錄。

這趟十天九夜、徒步超過四百公里的旅程，不只是對媽祖的敬意，更是一場身心靈的洗禮。有人年年參加，也有人初次上路就感動落淚。信眾陳小姐說：「我們跟媽祖已經很多年了，祂有很多神奇的傳說，也真的很保佑我們，所以每年都會來走。」

在長長的隊伍中，一位坐著輪椅的香燈腳特別引人注目。蔡小姐因為意外受傷無法行走，仍堅持坐輪椅由親友推著參與全程。「像今年就是因為受傷，雖然不能走，但只要有空、有能力，我還是想跟上這段信仰路。」她坦言，更讓她動容的，是沿途所見的「大家互相幫忙、無私奉獻的那種氛圍」。

▲▼富堡工業關注高齡照護與台灣傳統文化，白沙屯進香期間設攤互動，與香燈腳結緣傳遞祝福。（圖／記者謝盛帆攝）

密密麻麻的香燈腳沿途前行，場面壯觀感人，而在這條信仰之路上，不只有信徒的虔誠，也多了企業參與的溫度。今年首次參與進香的富堡工業，設攤舉辦轉盤活動讓大小朋友玩得不亦樂乎，也帶來自家產品與香燈腳結緣；發放5000份的Tino純水柔濕巾與安親活力褲等實用物資，提供貼心支持，陪伴香客走過漫長路程。

富堡工業集團專案經理蕭敦元表示：「我們一直關注高齡與行動照護的議題，這次希望從香客的實際需求出發，用產品與行動陪伴大家走完這段信仰路。」他提到，這次提供的「安親活力褲」是專為輕度漏尿者設計，輕薄舒適、不影響行動，特別適合長時間在外活動的香燈腳使用。

▲▼富堡工業首度參與白沙屯遶境，設攤發放濕紙巾與安親活力褲，從香客需求出發，以實際行動陪伴信仰旅程。（圖／記者謝盛帆攝）

至於與白沙屯媽祖聯名的「Tino純水柔濕巾」，則經媽祖香火加持，不僅實用，也象徵平安與祝福，成為現場人氣十足的結緣品。「我們希望結緣不只是活動中的一瞬間，而是能延續成為日常生活中的一份陪伴。」蕭敦元說，這款白沙屯媽祖聯名濕巾未來也會在好市多、7-ELEVEN團購等通路上架，讓更多人能感受到這份心意。

白沙屯媽祖進香，不只是一趟信仰旅程，更是一段屬於每位香燈腳的心路歷程。在這條路上，有人拄傷堅持前行，有人推著輪椅不願缺席，也有像富堡工業這樣的企業，用實際行動守護這份信念。走得再累，因為有人同行，就不孤單。

▲▼「Tino純水柔濕巾」經媽祖香火加持，成為現場人氣結緣品，未來也將在好市多、7-ELEVEN團購等通路上架，讓祝福走入日常生活。（圖／富堡工業提供、記者謝盛帆攝）