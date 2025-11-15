太子集團每日賺破億！翻起訴書他驚呆：靠「中國國安部」護航

▲太子集團董事長陳志。（圖／翻攝自Prince Holding）

記者鄺郁庭／綜合報導

太子集團詐騙猖獗，民進黨桃園市議員余信憲查閱美國司法部起訴書，驚訝指出太子集團早在2018年每日獲利就超過1億台幣，甚至還藉由大量行賄、動用政治影響力，要求中國公安部與國家安全部協助規避查緝，話題引發議論。

余信憲在 Threads 表示，從美國起訴書中可見，太子集團內部共謀者在2022年向他人炫耀，早在2018年，該集團就靠詐欺性的「殺豬盤」與其他非法行為，每日獲利超過3,000萬美元，「一天就賺超過1億台幣」。

他也指出，文件寫明太子集團首腦陳志及其共謀者透過賄賂方式，提前取得執法單位突襲資訊，甚至依靠中國公安部（MPS）、國家安全部（MSS）協助躲避查緝。

另外，文件載明陳志曾指派另一名共謀者負責「風險控管」職能，任務包含監控國際調查、與外國執法人員進行腐敗交易，以便維持與擴張該集團的詐騙利益。

不少網友看到後紛紛直嘆，「以台灣 2025 年 5 月來說，單月就被詐騙集團騙了 87 億，他們一天超過一億真的不意外」、「也太好賺，把辛苦工作的人當白癡」、「更新一下，後期是一天賺9億」、「一天賺超過一億？詐騙界台積電了吧！」