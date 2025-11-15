涉詐獲緩刑又跑去當車手　他賺4千元下場要關2年、罰8萬

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓男子因涉犯加重詐欺案件，被法院論罪科刑並宣告緩刑，沒想到他卻在緩刑期間再度加入詐騙集團擔任車手，騙走受害人50萬元。苗栗地院法官日前審理之後，認為吳男不珍惜改過自新的機會，有必要施以相當程度的刑罰，於是依法判處他有期徒刑2年，併科罰金8萬元。

▲吳男在緩刑期間跑去當詐團車手，結果害慘自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，吳男去年10月間加入詐團擔任車手，負責向受害人收取款項；該詐團成員先是假冒投資公司的名義，透過話術誘導受害人交付款項進行投資，去年11月間雙方約好在受害人的住處面交50萬元投資款，詐團便指示吳男前往收款。

吳男與受害人碰面並成功收取50萬元款項，接著他交付假的收據給受害人，隨即離去，事後獲得4000元報酬。後來受害人發現被騙，憤而報警，同時將假收據交給檢警調查，檢警很快便循線逮到吳男。

苗栗地院法官認為，吳男年紀輕輕就不思依循正途獲取穩定經濟收入，而且他先前涉犯加重詐欺案件，經法院論罪科刑並宣告緩刑，卻在緩刑期間再次加入詐團，顯然根本沒有記取前案的教訓。

法官表示，吳男未能知所警惕，漠視法律禁誡規定，本案有必要施以相當程度的刑罰，考量到他已經坦承犯行，但至今尚未取得受害人諒解，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年，併科罰金8萬元，罰金部分得易服勞役80日，全案仍可上訴。