生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太子集團爆乳特助「為何能以15萬交保？」　律師曝關鍵！舉1例秒懂

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝） 

▲特助劉純妤受到大眾關注。（圖／記者劉昌松攝）

記者曾筠淇／綜合報導

柬埔寨華商陳志主導的「太子集團控股」，遭爆涉嫌跨國詐欺與洗錢重罪，台北地檢署4日查扣集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠等25人到案，其中最受矚目的「爆乳特助」劉純妤，以15萬元交保。「法老王」王至德律師就說明，從這金額可推測出，特助雖接近犯罪集團的核心，但從事的工作可能和犯罪並無直接關聯。

對於「爆乳特助」劉純妤以15萬元交保，引起廣泛討論。行政院長卓榮泰11日在立法院答詢時，也說好不容易發現詐團、抓到首腦與相關人員，「結果法院輕輕幾萬塊錢交保，這不僅是國人觀感不好，對執法人員士氣是極大打擊」，他喊話要有效防詐，行政、司法要同步執行。

不過北院則聲明，針對15萬交保，「係檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。該項交保並非本院所為的裁定，特此說明」。

律師王至德對此表示，若要羈押被告，必須由檢察官檢視目前的犯罪證據，認為被告的犯罪嫌疑重大，且有「逃亡、滅證、勾串證人、犯有期徒刑5年以上之罪或反覆實施特定犯罪之虞（竊盜、恐嚇、販毒等）之一的情形」，才能向法院聲請羈押，當法院收到聲請，則要決定是否羈押、要不要禁見。

王至德接著表示，就算有羈押的理由，但檢察官若覺得沒有羈押必要，也可以不羈押，直接命交保或限制住居，這樣就與法院無關了。換言之，這次太子特助以15萬交保，就是檢察官根本沒聲請羈押，所以法院才會跳出來澄清。

至於為何是15萬？王至德分析，這個特助雖然「物理上」接近犯罪集團核心，但從事的工作可能跟犯罪沒有直接關聯，可以想成董事長的行政助理或許很常進出辦公室，但對公司的營運卻沒有什麼影響，因此以15萬元交保，也代表目前可能沒有特助參與犯罪的直接證據，至於仙塔律師的交保金是70萬元，可能就是考慮到她收入狀況較好，金額不高無法嚇阻她別逃亡。

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費
誤信「新台幣洗成美金」　燒烤店老闆被騙1700萬
阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　霸氣金主：普發1萬全買光
未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了
數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　要求中央把錢補回去
命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

藍名嘴抹黑太子集團曾捐政治獻金翻車　邱議瑩提告媒體要求3天內道歉

藍名嘴抹黑太子集團曾捐政治獻金翻車　邱議瑩提告媒體要求3天內道歉

太子集團詐騙猖獗，有在野黨支持者、藍營名嘴指控，太子集團成員曾捐政治獻金給綠委邱議瑩。但事後證實，僅是同名同姓。對此，邱議瑩今（14日）受訪時表示，東森跟TVBS，過去製作節目也相對嚴謹，很遺憾包含政論節目主持人、來賓在內如此汙衊，嚴重傷害個人名譽，正式提告散布者、名嘴及未查證的媒體，並要求三天內公開澄清與道歉。

即／掏空遠航35億　張綱維二審仍重判15年

即／掏空遠航35億　張綱維二審仍重判15年

防太子洗錢案衝擊國際評比　政院喊話

防太子洗錢案衝擊國際評比　政院喊話

通報太子集團洗錢52次被疑機制失靈　調查局澄清

通報太子集團洗錢52次被疑機制失靈　調查局澄清

殺掉闖屋惡煞主張無罪失敗

殺掉闖屋惡煞主張無罪失敗

太子集團特助交保王至德律師

