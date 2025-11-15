行動電源大廠宣布召回！3產品恐有起火風險　台灣標檢局同步示警

▲ 行動電源大廠宣布3產品召回。（圖／翻攝自美國消費品安全委員會官網）

圖文／CTWANT

美國消費品安全委員會（CPSC）近日公布，由貝爾金（Belkin）公司推出的2款行動電源、1款無線充電支架，有對消費者造成火災和燒傷的危險，因此緊急召回約83,500台商品。對此，台灣經濟部標準檢驗局也同步公布此消息，提醒民眾注意。

根據CPSC公告，Belkin推出的「行動電源和無線充電支架」部分商品，其鋰離子電池可能會因使用過熱，對消費者造成火災和燒傷危險。目前公司已收到1件，美國境內的火災事故報告，以及15件國際事故報告；在美國境外，已通報2件輕微燒傷事故和共37,765美元（約新台幣115萬元）的財產損失。

本次召回內容為行動電源和無線充電支架，召回涉及以下產品：

（1）無線充電支架（黑色），型號：MMA008，型號編號印在充電座底部；序號（14位數）以「57X」開頭的產品也在此次召回範圍內，序號同樣印在充電座的底部。

（2）行動電源（黑色），型號：BPB002，型號編號印在行動電源的背面頂部；序號（14位數）以「35S」開頭的產品在此次召回範圍內，序號印在行動電源的背面。

（3）行動電源（白／黑色），型號：PB0003，型號編號印在行動電源背面；所有序號都包含在此次召回範圍內。

這些產品銷售期間為2020年8月到2025年8月期間，實體通路包含Best Buy、Target、Walmart等全國各大商店，以及在Belkin.com、Amazon.com和TikTok等線上平台網路銷售，價格落在29美元（約新台幣886元）到180美元（約新台幣5,500元）之間。

聲明中強調，消費者應立即停止使用該款行動電源和無線充電支架，並聯繫Belkin公司以獲得全額退款或商店信用。消費者應提交顯示產品正反兩面的照片，並附上召回的申請表。消費者可根據購買收據上的金額獲得全額退款；若未提供收據，消費者將根據該型號的平均銷售價格獲得退款。

至於替代方案部分，消費者可以選擇獲得Belkin公司的商店信用，該信用金額比該型號的平均銷售價格高出20%。同時特別提醒，請勿將召回的鋰電池或設備丟進垃圾桶、一般回收流（例如：街道或路邊回收箱）或各種零售店和家居裝飾店的舊電池回收箱中。

