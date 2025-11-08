安世半導體爭議有解？　陸商務部：同意荷蘭派員磋商

▲安世半導體。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

荷蘭政府9月30日宣布接管安世半導體（Nexperia）之後，中荷雙方就晶片問題展開角力，如今爭議有望進一步緩解。大陸商務部最新表示，同意荷蘭經濟部派員赴中國大陸磋商的請求。

荷蘭政府當地時間6日發布聲明稱，荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）表示，歡迎中方會為安世中國工廠恢復供貨提供便利的表態，「鑑於我們與中方的會談富有建設性，相信中國供應至歐洲和世界其它地區的晶片將在未來幾天送達安世客戶手中」。

卡雷曼斯還強調，荷蘭將繼續與中方保持密切聯繫，並將就此事與歐盟執委會和國際夥伴密切協調。

大陸商務部發言人今（8）日表示，中方注意到卡雷曼斯發表的聲明，但截至目前尚未見到荷方在停止侵害中國企業合法權益和恢復全球半導體供應鏈穩定方面的實際行動。

「中方本著對全球半導體供應鏈穩定與安全的負責任態度，已於11月1日宣布對符合條件的相關出口予以豁免」，發言人稱，造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷方。

該發言人指出，中方希望，荷方表態不能只停留在口頭上，應盡快實質性提出建設性方案並採取實際行動，從源頭上迅速且有效恢復全球半導體供應鏈穩定，以及停止用行政手段介入並干涉企業內部事務，推動安世半導體問題早日解決。他最後說，「中方同意荷經濟部派員來華磋商的請求。」