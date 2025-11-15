美死囚槍決！狠殺3人沉默到底　伏法前「回頭冷看」見證人

▲南卡州的死刑室，展示槍決椅（左）和電椅（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國南卡州44歲死刑犯布萊恩特（Stephen Bryant）14日接受槍決，成為該州今年第3名藉此方式伏法的死囚。他因2004年冷血殺害3名陌生人被判極刑，伏法前未留下隻字片語，僅回頭向見證人匆匆瞥了最後一眼。

《美聯社》報導，布萊恩特選擇槍決，而非電椅或注射毒液，最後一餐包括辣味海鮮什錦快炒、炸魚蓋飯、蛋捲、釀蝦、糖果棒和德式巧克力蛋糕，沒有發表最後聲明，僅向10名見證人短暫瞥了一眼，便被戴上頭罩。

大約55秒之後槍聲響起，布萊恩特始終沒有發出任何聲響，便於晚間6時5分被宣告死亡。媒體見證人描述，其胸口中彈處湧出鮮血，3名受害者家屬在行刑過程中緊握雙手。

南卡州一度因無法取得注射藥物而暫停死刑13年，2024年9月重啟後，已有4人注射毒液伏法，包括布萊恩特在內3人被開槍處決。州長麥克馬斯特（Henry McMaster）拒絕赦免布萊恩特，事實上自從美國1976年恢復死刑以來，該州從來沒有州長給予死囚赦免。

2004年10月，布萊恩特在薩姆特郡（Sumter County）偏遠地區，以車輛故障為藉口闖入受害者住家，卻趁機連開多槍將其殺害。事後他接聽死者電話，向其妻女坦承犯行。在另外2起案件中，他假意載送陌生男子，趁對方下車如廁時從背後開槍。

槍決過程中，死囚被戴上頭罩、綁在椅子上，心臟位置貼上白底紅心標靶，3名行刑員在距離15英尺（約4.5公尺）處同時開火。不過，上一名遭槍決的死囚馬迪（Mikal Mahdi）案例顯示，如果射偏、僅擊中心臟底部，可能讓死囚承受3至4倍的痛苦時間。

辯護律師波金（Bo King）表示，布萊恩特患有遺傳性疾病，童年曾遭肢體虐待與親屬性侵，母親酗酒更是「永久損害了他的身體和大腦」。他還痛批，南卡州重啟死刑後的7次處決都「殘酷又可恥」，「沒有一起案例讓南卡州變得更安全或更正義」。

