假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水「跑車族也領補助」

▲立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院近日聚焦社會救助與財政政策審查，民進黨立委王世堅連日火力全開，痛批台灣社福制度「漏洞太大」，不僅存在高達250萬未被安全網接住的「窮人黑數」，更有一群「假低收」真有錢的人濫領補助，住豪宅、開名車卻躲過查核，一年領走上百萬元補助，「這些人把真正弱勢擠到制度外，還侵蝕教育資源，政府不能再縱容！」

王世堅指出，檢調近年查獲多件假低收案件，有人利用假移轉、偽造文件，連續冒領8年、金額突破百萬元，甚至還有家庭以「弱勢招生」名義擠進頂尖大學，硬生生占走弱勢孩子的翻轉機會，「有人拿最新款iPhone、出國旅遊、住透天厝，卻跟政府領低收，這是公平正義嗎？」

王世堅也點出地方政府審查量能不足、社工訪查不確實，是造成亂象的關鍵，「民眾檢舉你們有處理嗎？」並重申衛福部應全面檢討審查制度、強化第一線訪視、落實檢舉管道，避免社福美意被濫用、資源遭排擠。他強調，社福預算有限，「被假低收占走，就是在擴大貧富差距。」

除社福問題外，王世堅也在院會中砲轟財政部放任保險業資金大量外流。他揭露，保險業掌握的35兆元資金中，竟有七成、約25兆投入海外債券與基金，「國際局勢動盪，還把錢放國外，是在幫其他國家建設？」更批評業者以「台灣利率低」作藉口，是典型雙重標準。

王世堅呼籲政府建立「建設債券制度」，將部分海外資金拉回，投資交通、捷運延伸、社宅、長照等民生建設。他強調，相關法源早已具備，政策卡關在主管機關態度，「今年就能發動，不是不能做，是看你們要不要做！」