民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

行李轉盤驚見巨大DHC？脆爆紅影片揭露「速攻藍莓閃亮登台」限時組合價開搶

▲▼ DHC,速攻藍莓,台北,快閃,京站,追劇,追星,演唱會,視覺,眼睛,晶亮,視覺。（圖／資料照） 

▲日本熱銷「DHC速攻藍莓」正式登台！特別在台北京站推出期間限定快閃店，現場可一次入手話題新品與多款明星保健品，成為追劇族、上班族必逛的冬季補給站。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

Threads上近日瘋傳一段影片，讓不少網友直接看傻。畫面中的行李轉盤，原本正常地滑過一件件行李，下一秒竟出現一包比行李箱還大、也是國人最熟悉的DHC，這個「巨大化DHC」，讓原PO忍不住發文問，「朋友傳這個影片給我，這是真的嗎？」

▲行李轉盤竟出現「巨大化 DHC」！Threads熱傳影片讓網友全看傻，笑稱像是補給品本人直接「入境報到」，掀起一波迷因討論潮。（影／取自Threads https://reurl.cc/vKeWqa，如有刪除請見諒）

影片一出，就有網友搞笑糾正，「假的，大家不會乖乖站在黃線外」，也有熱愛看演唱會的粉絲直接喊，「那是速攻藍莓嗎？演唱會必備欸！」、「下週看TWICE要帶著，才能看清楚我們凱旋歸台的漂亮子瑜！」更有網友幽默嗆，「這都看不出來，建議一次吃三包！」整串留言變成大型晶亮迷因現場，討論熱度持續升高。

追劇族、追星族直呼「竟然來台了！」 
DHC速攻藍莓台灣首度亮相 
原來這款在日本熱銷的明星產品「DHC速攻藍莓」真的正式登台了！據悉，從 11/15（六）起在台北京站推出期間限定快閃店，讓台灣民眾搶先體驗這款被追劇族、追星族都大讚的視覺補給品。

▲▼ DHC,速攻藍莓,台北,快閃,京站,追劇,追星,演唱會,視覺,眼睛,晶亮,視覺。（圖／資料照）

▲▼主打約3倍溶出速度、吸收更快的「DHC 速攻藍莓」在日本爆紅，如今原裝進口正式登台，成為不少族群快速補給的新選擇。

▲▼ DHC,速攻藍莓,台北,快閃,京站,追劇,追星,演唱會,視覺,眼睛,晶亮,視覺。（圖／資料照）

近期球賽、演唱會等活動愈來愈蓬勃，隨著冬季到來，裹著被子躺床追劇的日子也即將開跑，更別提上班族長時間使用電腦、滑手機的頻率只增不減，不少人都面臨乾澀模糊等困擾。

日本DHC針對「過度疲勞時想要快速補給」的需求，推出了「速攻藍莓」，以約3倍溶出速度、吸收更快為主打賣點，一上市就在日本網路社群累積超高討論度。DHC全產品都是日本原裝進口，這次速攻藍莓終於閃亮登台，讓不少愛用者直呼「終於等到了」、「不用專程飛出國就可以買到，真的太方便了！」

京站快閃限定！ 
即日起～明年1/14（三）打造「冬季晶亮防護罩」
此次DHC選在台北京站推出期間限定快閃店，打造專屬台灣消費者的「冬季晶亮補給站」，現場不僅能一次買齊「速攻藍莓」和其他熱銷產品，另也推出體驗活動與優惠組合，吸引不少路過的上班族與學生族群關注。

DHC市場行銷部副總監蔡宜萍表示，「其實我們一直都很想盡快把『速攻藍莓』引進台灣，然而引進之前，最重要的就是確保產品能符合台灣TFDA法規與國人的體質。」也因此，日本原廠花了一些時間微調配方，讓成分更貼近台灣消費者的需求。這次選在京站開設快閃店，不僅因為地點人流集中，更能讓過去習慣線上購買的消費者，有機會「接觸到實體商品」。服務人員也能依照個別需求給予身體保健與肌膚保養等建議，「『速攻藍莓』主打強效有感，臨時有重要會議、看演唱會的需求，也能在現場直接入手，不用等待寄送時間。」

此次快閃店特別以「藍莓紫」打造沉浸式聖誕氛圍，來到現場不只能拍下氛圍感滿滿的美照、入手限定組合價商品，也能一次買齊其他DHC保養品項。加上京站週年慶將於11/19～12/15盛大開跑、全館滿3,800送500，想搶優惠的消費者不妨趁這段時間前往，體驗與日本同步話題的「速攻藍莓」。

▲▼ DHC,速攻藍莓,台北,快閃,京站,追劇,追星,演唱會,視覺,眼睛,晶亮,視覺。（圖／資料照）

▲不用專程飛出國就可以買到近期討論度最高的「速攻藍莓」以及其他熱銷產品，讓現場駐足挑選的民眾都直呼「真的太方便了」，特別以「藍莓紫」打造的聖誕氛圍，也相當吸睛！

快閃店將從即日起一路營運至明年1/14（三），恰好橫跨年底追劇潮、跨年高峰，以及收假回到高強度螢幕工作的時段。對於日常長時間面對3C的使用者而言，無非也是一個「需要加強補給」的時機。

日本爆紅關鍵成分「歐洲藍莓＋巴西莓＋6大營養素」 
帶你直升HD等級的晶亮視界
「DHC速攻藍莓」之所以在日本長期熱銷，主要原因是採用了被英國空軍視為夜間任務利器的「歐洲藍莓（山桑子）」，其花青素是一般藍莓的3～5倍，被視為維持晶亮的重要來源之一。DHC精選歐洲原產野生藍莓，每100g有700mg花青素含量，所使用的藍莓精華，濃度高達36%，為市售少見的頂級規格。根據官方資料，每日只需2粒，即相當於輕鬆攝取約540粒藍莓的68mg花青素。

除了歐洲藍莓，配方更加入了具高抗氧化力、能協助對抗藍光與疲勞的巴西莓，提升舒適感的葉黃素、β-胡蘿蔔素，以及提升代謝、減輕不適感的維他命 B1、B2、B6、B12等關鍵營養素。多種功能性成分加乘，打造晶亮保養的完整補給。

DHC獨家亮點「三倍溶出技術」 
讓全新「速攻藍莓」更快吸收、更快有感 
根據官方實驗顯示，「速攻藍莓」因採用DHC獨特「三倍溶出技術」能更快被釋放並吸收，讓使用者也能更快感受到清晰度的變化。特別適合經常熬夜追劇／追運動賽事、下班後常滑手機放鬆、一整天盯電腦的上班族、高度看書或使用螢幕的學生，這些容易有模糊乾澀或甚至「視而不見」的族群。

值得一提的是，DHC 不僅推出話題新品「速攻藍莓」，旗下還包括藍莓、葉黃素、蝦紅素、亮適界等多款明星機能保健品，從日常用眼到長時間專注情境，皆能提供全方位的晶亮保健組合，滿足不同族群的需求。

「天天吃得起的高品質」向來是 DHC 的核心理念。品牌多年來持續投入研究與改良，只為讓高品質配方不再高不可及，而是能自然融入消費者的日常生活。以合理價格提供優質產品，正是 DHC 堅持不變的承諾。

▲▼ DHC,速攻藍莓,台北,快閃,京站,追劇,追星,演唱會,視覺,眼睛,晶亮,視覺。（圖／資料照）

▲從速攻藍莓到葉黃素、蝦紅素等多款機能保健品，DHC以有感的補給力與適合天天維持的配方，打造更貼近日常的保養選擇。

想感受來自日本的「速攻補給力」？
台北京站限定「快閃2個月」搶先體驗
隨著冬天來臨，宅家追劇、使用3C的頻率飆高，不少人把「視覺保養」列入必做清單。這次在日本討論度超高的「DHC 速攻藍莓」正式登台，也讓長期與螢幕作伴的族群多了新的補給選擇。

京站快閃店即日起也祭出限時優惠，速攻藍莓30日份（60 粒）原價980元、嚐鮮價799元，2包組原價1960元、嚐鮮價1540元，對於首次想嘗試的人來說，現在剛好是最划算的時機。不少網友分享自己的攻略，首先可以先吃一個月感受差異，如果覺得舒適且清晰有感，也還來得及在快閃結束前補貨，把接下來忙碌的追劇季、跨年趴、開工後的晶亮需求一次準備到位。

▲▼ DHC,速攻藍莓,台北,快閃,京站,追劇,追星,演唱會,視覺,眼睛,晶亮,視覺。（圖／資料照）

▲京站快閃店即日起也祭出限時優惠，速攻藍莓30日份（60 粒）原價980元、嚐鮮價799元，2包組原價1960元、嚐鮮價1540元，搭配京站週年慶活動， 正是划算入手的時機。

想體驗日本熱議的「速攻補給力」，現在不妨趁快閃檔期前往京站，以最划算的方式入手更升級的晶亮舒適感。

更多產品訊息請至DHC官網：https://www.27662000.com.tw

