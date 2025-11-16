　
大陸 大陸焦點 特派現場

影／劉宇寧北京演唱會展現「事業版圖」　2劇組＋影視與品牌力挺

記者任以芳／北京報導

大陸歌手演員劉宇寧15日16日在北京五棵松舉行巡迴演唱會第五站，連續兩天開唱依舊座無虛席，。這次北京站不只音樂精彩，成為大型感恩「團建會」。劉宇寧在演唱間隙主動介紹到場支持的兩部劇作品《書卷一夢》與《一念關山》的合作伙伴們，檸萌影業齊帥、《書卷一夢》的上官鶴台灣演員王以綸等演員出席，包括從出品方、編導、後期到演員與服裝指導，不少人都到場力，堪稱少見盛況，也展現劉宇寧演藝圈好人員與實力。

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、2025.11.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 劉宇寧15日、16日在北京站舉行演唱會 。（圖／記者任以芳攝）

劉宇寧今年展開全新演唱會，巡演自七月啟動，首站深圳在大運中心體育館連唱兩場，接著武漢、上海、西安站陸續開演唱會，四地成績亮眼。昨天從15日到16日在北京五棵開唱，從舞台設計、燈光變換、舞者編排到六套造型變化都十分精緻，將近三小時演唱會，劉宇寧十分寵粉，在北京站演唱多首新歌，像是《自詡周全》、《青春吶》，上周五剛上線《把你的名字念一萬遍》。

這次北京站不只音樂精彩，現場成為劉宇寧「大型感恩見面會」，趁著演唱間隙，劉宇寧主動介紹到場支持的兩部劇作品《書卷一夢》與《一念關山》的合作伙伴們。從出品方、編導、後期到演員與服裝指導，幾乎整個「創作班底」都到場力挺他，堪稱少見盛況。

▲▼ 演員王以綸（上官鶴）、王佑碩（楚歸鴻）； 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 參演《書卷一夢》台灣演員王以綸（上官鶴）、王佑碩（楚歸鴻）。（圖／記者任以芳攝）

演唱會出席有《一念關山》劇組柠萌影业齊帥、方晏之，編劇張巍，演員王一哲、李歡；《書卷一夢》劇組導演郭虎、編劇任庄柳，台灣演員王以綸（上官鶴）、王佑碩（楚歸鴻）；以及劇組服裝指導方思哲、配音指導白杺瓒、後期指導等多位嘉賓。

▲▼ 王以綸、檸萌影視合夥人齊帥 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 檸萌影業合夥人齊帥、參演《一念關山》演員王一哲、李歡。（圖／記者任以芳攝）

除了影視合作方，全場還迎來橫跨音樂、綜藝、平台及代言領域的大型「劉宇寧事業板塊」聯合到場應援，包括與劉宇寧多年深度合作，同時負責2025年巡演《悅凱娛樂》，三大影視平台愛奇藝、騰訊、優酷、新浪等貴賓，知名各大音樂平台等。來自「音樂緣計畫」多位創作人也現身，包括《努力的人》李泊凡、《小孩》詹翊玄、《青春呐》江皓南、《把你的名字念一萬遍》創作者喬浚丞。負責OST製作的老師們也低調到場。

綜藝《開始推理吧》製作人、《地球超新鮮》製片人閆芝樺也來力挺，劉宇寧代言品牌「京東」「蒙牛」亦派代表蒞臨。台下嘉賓區星光閃耀，從戲劇到音樂、從平台到品牌，有如「劉宇寧的事業版圖」搬進五棵松。

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、2025.11.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 劉宇寧演唱會嘉賓區星光閃耀，從戲劇到影視音樂平台、代言品牌，展現「劉宇寧的事業版圖」。（圖／記者任以芳攝）

對劉宇寧來說每位合作夥伴都是生命中貴人，並且和粉絲說今天是開「團建」大會，介紹嘉賓時不改可愛本色，一一唱名感謝，每說完一句「謝謝」，台下棚妃自動接力大喊「謝謝！」瞬間把演唱會變成大型溫馨感恩大會。

演唱會近三小時，有新歌也有過去的經典曲目，搭配六套風格迥異舞台服裝：有屬於少年氣息的清爽造型，也有偏舞台感、金屬感、暗黑風的舞台服。

最讓粉絲感受，劉宇寧會不斷在台上確認、回應粉絲的情緒。粉絲喊什麼，他就回什麼，當粉絲大叫「劉宇寧頂流！頂流！」他十分謙虛回應，「頂『流』是劉宇寧的劉。」

劉宇寧繼續說，「劉宇寧『很頂』對不對，我今天『很頂』少不了你們的支持。」台下粉絲大聲高喊，北京站不只是音樂盛宴，也是劉宇寧與所有粉絲和工作上貴人「雙向奔赴」的難忘夜晚。

▼ 2025年劉宇寧北京站演唱會 。（圖／悅凱娛樂 ）

▲▼ 2025北京、劉宇寧演唱會 。（圖／悅凱娛樂 ）

▲▼ 2025北京、劉宇寧演唱會 。（圖／悅凱娛樂 ）

11/14 全台詐欺最新數據

