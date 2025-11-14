他面試被問是否「抽菸」！　「1回答」3天後收到未錄取信

▲該名求職者最終未收到錄取通知。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者廖翊慈／綜合報導

「抽菸」習慣會影響面試結果嗎？中國大陸一名求職者近日分享一段，自己到大企業面試的心得。他表示，面試官問完工作經歷後，下一個問題就問「你抽菸嗎」，怎料回答完後，HR臉色不佳，讓他覺得這份工作涼了，果不其然三天後，就收到未錄取通知，讓他相當無奈。

該名求職者在社群上發文表示，投了20多份履歷，好不容易獲得大企業的面試機會，讓他十分開心，「聊了半小時，感覺還不錯，HR突然問了句『你抽菸嗎？』我愣了一下，老實說『抽』，她皺了皺眉『抽得多嗎？』我說『不多，一天半包』。」

他接著說道，「然後氣氛就變了，她說『我們公司比較注重員工健康，而且辦公區是全面禁菸的，你能接受嗎？』我說『能』，但從她表情看得出來，基本涼了，果然，三天後收到拒信。」

▲原Po質疑是否在歧視吸菸者。（圖／取自Pixabay）

他文中無奈表示，「後來聽朋友說，現在很多公司招人都有這個，尤其是網際網路大企業，覺得抽菸的人自控力差，我就想不通了，抽菸影響工作能力嗎？還是說這就是變相歧視？」

該篇文在陸網瘋傳，還登上微博熱搜總榜，大多數人一面倒，贊同公司的立場，「求求了哪家公司啊我想去」、「一天半包！就這還好意思說出來」、「不影響工作能力但影響工作夥伴，抽菸就算去外面，回來時也帶著二手菸」、「希望能推廣到各行各業」。

還有人分析，「抽菸=摸魚，這難道大家不懂嗎，一天半包，差不多固定摸魚一小時起步，人家哺乳假一天也就一小時，而且一年就結束了，菸民的『抽菸假』，那可是一直到退休哦。」

不過也有其他HR指出，「若他工作能力夠強、履歷夠吸引人，那是否會抽菸就不一定構成，影響錄取關鍵的因素」、「公司內還是有愛抽菸的，但工作能力很好不斷升職的人」。