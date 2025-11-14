　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

他面試被問是否「抽菸」！　「1回答」3天後收到未錄取信

▲求職者最終未收到錄取通知。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲該名求職者最終未收到錄取通知。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者廖翊慈／綜合報導

「抽菸」習慣會影響面試結果嗎？中國大陸一名求職者近日分享一段，自己到大企業面試的心得。他表示，面試官問完工作經歷後，下一個問題就問「你抽菸嗎」，怎料回答完後，HR臉色不佳，讓他覺得這份工作涼了，果不其然三天後，就收到未錄取通知，讓他相當無奈。

該名求職者在社群上發文表示，投了20多份履歷，好不容易獲得大企業的面試機會，讓他十分開心，「聊了半小時，感覺還不錯，HR突然問了句『你抽菸嗎？』我愣了一下，老實說『抽』，她皺了皺眉『抽得多嗎？』我說『不多，一天半包』。」

他接著說道，「然後氣氛就變了，她說『我們公司比較注重員工健康，而且辦公區是全面禁菸的，你能接受嗎？』我說『能』，但從她表情看得出來，基本涼了，果然，三天後收到拒信。」

▲。（圖／取自Pixabay）

▲原Po質疑是否在歧視吸菸者。（圖／取自Pixabay）

他文中無奈表示，「後來聽朋友說，現在很多公司招人都有這個，尤其是網際網路大企業，覺得抽菸的人自控力差，我就想不通了，抽菸影響工作能力嗎？還是說這就是變相歧視？」

該篇文在陸網瘋傳，還登上微博熱搜總榜，大多數人一面倒，贊同公司的立場，「求求了哪家公司啊我想去」、「一天半包！就這還好意思說出來」、「不影響工作能力但影響工作夥伴，抽菸就算去外面，回來時也帶著二手菸」、「希望能推廣到各行各業」。

還有人分析，「抽菸=摸魚，這難道大家不懂嗎，一天半包，差不多固定摸魚一小時起步，人家哺乳假一天也就一小時，而且一年就結束了，菸民的『抽菸假』，那可是一直到退休哦。」

不過也有其他HR指出，「若他工作能力夠強、履歷夠吸引人，那是否會抽菸就不一定構成，影響錄取關鍵的因素」、「公司內還是有愛抽菸的，但工作能力很好不斷升職的人」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國
王鶴棣、朱一龍全被排除！　「LV代言男星爆雙面」網瘋猜他
獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃淫樂戰場　小王還找砲友設局吸金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸推進和平人民是主角！　張榮恭會見宋濤重申原汁原味九二共識

宋濤會見張榮恭強調「九二共識」重要性　痛批絕不容忍日本介入台海

陸外交部：高市早苗不思悔改　阻撓統一大業是螳臂擋車

中國探明首個千噸級金礦　金屬量1444.49噸

他面試被問是否「抽菸」！　「1回答」3天後收到未錄取信

陸國防部：日本膽敢武力介入台海　必將碰得頭破血流

下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國

亞亞喊話「報仇八炯」領賞金！海基會憂：加深社會對陸配刻板印象

陸警告日勿踩「台灣問題」紅線　國台辦：膽敢武力介入必將迎頭痛擊

換跑道再批日　陸外交部：對日方近期軍事安全動向嚴重關切

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

兩岸推進和平人民是主角！　張榮恭會見宋濤重申原汁原味九二共識

宋濤會見張榮恭強調「九二共識」重要性　痛批絕不容忍日本介入台海

陸外交部：高市早苗不思悔改　阻撓統一大業是螳臂擋車

中國探明首個千噸級金礦　金屬量1444.49噸

他面試被問是否「抽菸」！　「1回答」3天後收到未錄取信

陸國防部：日本膽敢武力介入台海　必將碰得頭破血流

下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國

亞亞喊話「報仇八炯」領賞金！海基會憂：加深社會對陸配刻板印象

陸警告日勿踩「台灣問題」紅線　國台辦：膽敢武力介入必將迎頭痛擊

換跑道再批日　陸外交部：對日方近期軍事安全動向嚴重關切

雷！很會抱怨卻毫無實力三大星座　TOP 1根本「社會評論家」說比做還好聽

游淑慧開嗆高嘉瑜！揭她目的「就是為選舉」：一路走來都這麼假

全球瘋AI掀能源短缺危機！中研院長示警：不用核能太可惜

獨／林予晞當眾遭師羞辱：世界崩壞！　意外成「第一代Coser」最愛CP流川楓X仙道彰

持有中櫃一成股票逾6年　中航賣出中櫃股票1萬多張獲利1.6億元

高雄雪境童話村6打卡點！耶誕樹下看飄雪　搭叮叮車穿越星幕光廊

立院重修財劃法要中央補回636億　行政院提4原因「無法調整總預算」

摩斯漢堡「台灣火雞堡」12門市限定　還有3大感恩節優惠

韓妝laka首個快閃店就擠爆！年輕女孩瘋滿額拿唇釉吊飾

嘉義市警局資安再升級　AI挑戰下獲國際認證

吳宗憲建議粿粿「淨身出戶」 勸范姜彥豐：何必單戀一枝花

大陸熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

全紅嬋將19萬直播打賞全捐給弱勢兒童

八炯團隊3成員遭公開！陸媒：沒懸賞盼改過

奧地利雙層「熊貓列車」亮相 「中國製造」基建投入客運鐵路系統

警告日勿踩涉台紅線　國台辦：膽敢武力介入將迎頭痛擊

亞亞喊話報仇八炯　海基會憂加深陸配刻板印象

陸29歲CEO現身「相親角」 遭阿姨們嫌棄「低學歷」...真相跌破眼鏡

陸女職員陪領導喝酒身亡未立案 體內查出精液...家屬要求公佈死因

韓國瑜不聲援沈伯洋　陸委會舉英國案例

下半年首場「寒流」準備狂襲中國

陸首艘076兩棲攻擊艦進行首次海試 同樣具備電磁彈射甲板

沈伯洋赴德稱不畏懼中共　國台辦：多行不義必自斃

面試被問是否抽菸！他點頭後遭拒絕入職

14歲男被誤診「矮小症」錯打2940支胰島素

更多熱門

相關新聞

新北28歲女臉書求職淪車手　母大義滅親報警

新北28歲女臉書求職淪車手　母大義滅親報警

新北市中和區一名女子，失業後找不到工作，上個月底透過臉書求職，卻成為詐騙集團取款車手，女子母親得知，經過苦勸多次無果，陳母不願女兒被詐騙集團利用，大義滅親向警方報案；警方介入後經過多日埋伏跟監，日前趁女子取款時，連同負責監控的男子當場逮捕，並帶回警局偵辦。

預約禁菸房聞異味　飯店挨告殺人未遂

預約禁菸房聞異味　飯店挨告殺人未遂

長期吸菸「失智風險」提高1.6倍　髖部骨折也增41%

長期吸菸「失智風險」提高1.6倍　髖部骨折也增41%

應徵工程師月薪37K！網見薪資條「安全津貼」狂勸退

應徵工程師月薪37K！網見薪資條「安全津貼」狂勸退

男機上灌白酒還狂抽菸　國台英辱警慘了

男機上灌白酒還狂抽菸　國台英辱警慘了

關鍵字：

面試抽菸求職禁菸面試官

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面