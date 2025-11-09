　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北28歲女臉書求職淪車手　母發現對話有異大義滅親報警

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名女子失業後找不到工作，上個月底透過臉書求職，卻成為詐騙集團取款車手，女子母親得知，經過苦勸多次無果，陳母不願女兒被詐騙集團利用，大義滅親向警方報案；警方介入後經過多日埋伏跟監，日前趁女子取款時，連同負責監控的男子當場逮捕，並帶回警局偵辦。

▲警方與陳母裡應外合，逮捕陳女及負責監控的男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方與陳母裡應外合，逮捕負責監控取款的男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，長期無業的28歲陳姓女子，與母親同住在新北中和地區。日前陳女透過臉書社團求職，突然有人私訊表示，公司應徵外務人員，主要負責收取公司款項，工資則從領取的款項內抽取，每次2000元並且車馬費另計。但相關對話被陳母發現，察覺有異苦勸陳女，但陳女仍執意聽從指示收款，擔心女兒觸法的陳母，無奈之下進而向警方報案。

▲警方與陳母裡應外合，逮捕陳女及負責監控的男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方依詐欺、洗錢防制法將陳男(右)及陳女(左)移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，隨即成立專案小組，在陳母裡應外合之下埋伏跟監陳女，但躲在幕後的詐騙集團，卻多次要求更換約取款地點，最後專案小組見時機成熟，在中和圓通路一帶，將陳女及負責監控的20歲陳男逮捕，並搜出假冒投資契約書、識別證等相關證物，並將2人帶回偵辦。

陳女及陳男2人面對警方詢問時，均表示依照公司指示前來取款，對於詐騙內容都不知情；詢後警方依詐欺、洗錢防制法等罪，將2人移送新北地檢署偵辦。中和分局呼籲，詐騙集團常以高報酬為誘餌吸收取款車手，民眾應提高警覺，若發現親友疑似遭利用，應立即報警防止憾事發生。

▲警方與陳母裡應外合，逮捕陳女及負責監控的男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查扣假投資契約書及收據。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本近海發生6.7地震！　氣象廳發布「海嘯注意報」
震撼！27歲智利美女「吼唱死亡金屬」　嗨翻評審爆紅
當眾蓋毛巾「按摩」私處！　大咖教練猥褻2女高中生20次
陸女成中國首位「冷凍人」!　老公3年就交新女友
替黃仁勳說話！　OpenAI執行長台上「突收傳票」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹義消宣導隊參訪基隆中正分隊　深化交流強化防火宣導能量

車聚佔領國3南投服務區　警出手抓超速、未繫安全帶共28件違規

新社花海才開幕...遊覽車「跨雙黃線」撞機車　賞花情侶受傷

快訊／新莊自小客失控！連撞3車側翻　駕駛受困車內畫面曝

BMW、大型挖土機都買得到　卦山法拍市集11/11南投市登場

台中「超狂素人」與保全互毆遭判45天　法官駁回上訴全案確定

鳳凰要來了！馬太鞍溪堰塞湖警戒　專家模擬最大洪峰流量曝

台南轎車逆向撞機車！騎士全身傷住院　駕駛肇逃被送辦

新北28歲女臉書求職淪車手　母發現對話有異大義滅親報警

花蓮象鼻隧道女遊客落水！黑鷹吊掛送醫無生命跡象　4人受困獲救

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

新竹義消宣導隊參訪基隆中正分隊　深化交流強化防火宣導能量

車聚佔領國3南投服務區　警出手抓超速、未繫安全帶共28件違規

新社花海才開幕...遊覽車「跨雙黃線」撞機車　賞花情侶受傷

快訊／新莊自小客失控！連撞3車側翻　駕駛受困車內畫面曝

BMW、大型挖土機都買得到　卦山法拍市集11/11南投市登場

台中「超狂素人」與保全互毆遭判45天　法官駁回上訴全案確定

鳳凰要來了！馬太鞍溪堰塞湖警戒　專家模擬最大洪峰流量曝

台南轎車逆向撞機車！騎士全身傷住院　駕駛肇逃被送辦

新北28歲女臉書求職淪車手　母發現對話有異大義滅親報警

花蓮象鼻隧道女遊客落水！黑鷹吊掛送醫無生命跡象　4人受困獲救

新竹義消宣導隊參訪基隆中正分隊　深化交流強化防火宣導能量

台南鹽水坔頭港空屋起火！　25平方公尺燃燒幸無人傷亡

一聽兒要結婚　急約看房「婚前要買好」再提1要求！準媳婦臉綠了

金馬影帝黑馬！許瑞奇「激瘦11kg」演變裝皇后　直男穿辣妹裝意外愛：滿涼的

42歲金雞獎影帝奪視帝大滿貫！宣布休息「暫停接戲」私下有反差萌

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」　日本不應該干涉

快訊／日本三陸近海發生6.7地震！　氣象廳發布「海嘯注意報」

總預算躺在立法院40天未付委　藍白堅持「編預算挺軍警消」不放行

車聚佔領國3南投服務區　警出手抓超速、未繫安全帶共28件違規

新社花海才開幕...遊覽車「跨雙黃線」撞機車　賞花情侶受傷

【命懸一線】狗狗腳懸空掛在行駛車邊緣　騎士急攔車救援

社會熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

快訊／韓籍翁赴台家族旅遊！陳屍北投某溫泉會館

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」

載泥醉女上摩鐵性侵　二審判3年1月

「最美檢察官」攜5司法官轉行當律師

人夫偷錄女客性影像　威脅「叫你脫褲也得脫」慘了

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

正德佛堂女出納2年盜4545萬　重判8年

淫教練性侵32童！90罪重判36年　再押2個月

豪宅管委會通知檢方要查　太子集團藏豪車先衝君悅

當眾蓋毛巾「按摩」私處　武術大咖教練猥褻2女判3年

彰化田中馬拉松62歲選手昏倒命危　消防救回一命送醫治療

更多熱門

相關新聞

獨力養7孫「1人身心障礙」嬤當車手判10月

獨力養7孫「1人身心障礙」嬤當車手判10月

台南鄭姓婦人因加入詐騙集團當車手，協助收取被害人款項而被台南地院判有期徒刑10個月，鄭婦上訴後，台南高分院法官考量她坦承犯行、家境困難，不僅要照顧五個孫子、兩個曾孫，其中一個孫子還身心障礙，二審維持原判10個月，但緩刑5年，全案仍可上訴。

帳戶幫轉帳卻無罪　法院認證他是受害人

帳戶幫轉帳卻無罪　法院認證他是受害人

265號公車給力！　板橋房仲揭高CP值區段「4字頭成家」

265號公車給力！　板橋房仲揭高CP值區段「4字頭成家」

南投女投資泰達幣被騙　報警釣出車手逮人

南投女投資泰達幣被騙　報警釣出車手逮人

失業背債200萬當車手　面交千萬判刑2年4月

失業背債200萬當車手　面交千萬判刑2年4月

關鍵字：

中和求職車手

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

快訊／11級強風來了　今午後變天

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面