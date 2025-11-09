新北28歲女臉書求職淪車手　母發現對話有異大義滅親報警

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名女子失業後找不到工作，上個月底透過臉書求職，卻成為詐騙集團取款車手，女子母親得知，經過苦勸多次無果，陳母不願女兒被詐騙集團利用，大義滅親向警方報案；警方介入後經過多日埋伏跟監，日前趁女子取款時，連同負責監控的男子當場逮捕，並帶回警局偵辦。

▲警方與陳母裡應外合，逮捕負責監控取款的男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，長期無業的28歲陳姓女子，與母親同住在新北中和地區。日前陳女透過臉書社團求職，突然有人私訊表示，公司應徵外務人員，主要負責收取公司款項，工資則從領取的款項內抽取，每次2000元並且車馬費另計。但相關對話被陳母發現，察覺有異苦勸陳女，但陳女仍執意聽從指示收款，擔心女兒觸法的陳母，無奈之下進而向警方報案。

▲警方依詐欺、洗錢防制法將陳男(右)及陳女(左)移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，隨即成立專案小組，在陳母裡應外合之下埋伏跟監陳女，但躲在幕後的詐騙集團，卻多次要求更換約取款地點，最後專案小組見時機成熟，在中和圓通路一帶，將陳女及負責監控的20歲陳男逮捕，並搜出假冒投資契約書、識別證等相關證物，並將2人帶回偵辦。

陳女及陳男2人面對警方詢問時，均表示依照公司指示前來取款，對於詐騙內容都不知情；詢後警方依詐欺、洗錢防制法等罪，將2人移送新北地檢署偵辦。中和分局呼籲，詐騙集團常以高報酬為誘餌吸收取款車手，民眾應提高警覺，若發現親友疑似遭利用，應立即報警防止憾事發生。

▲警方查扣假投資契約書及收據。（圖／記者陸運陞翻攝）