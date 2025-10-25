26歲男機上狂灌2瓶白酒還狂抽菸　國台英3字經辱警...這下慘了

記者楊熾興／桃園報導

26歲呂姓男子從東京搭機返回桃園機場，竟在機上喝了2瓶白酒後，在客艙座位上抽菸，雖空服員見狀予以制止，但仍通報航警局，警方到場後，呂不斷對處理員警大聲咆哮，還以英語、國語、台語三字經言語辱罵且比不雅手勢，警方爰依妨害公務將其上銬並予以逮捕，於帶返後對其實施吐氣酒測，酒測值為1.17MG/L，偵訊後依民用航空法、妨害公務罪嫌移送法辦。

▲呂姓男酒後在客艙座位抽菸，警方獲報在其下機時予以壓制上銬後逮捕。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲呂男被移送時，仍一路不斷出言辱罵飆罵國，英語三經。（圖／翻攝社會事新聞影音）

航警局表示，24日23時許，接獲星宇航空地勤人員通報，指稱於星宇航空JX805班機(自東京成田飛往台灣桃園國際機場)上有旅客於機艙內6K座位抽紙菸，該航班於23時50分許落地停靠於機坪到A4登機門，並請求員警到場處理。

轄區1-2分隊立即派遣警力前往處理，經了解為本國籍旅客呂男於客艙6K座位抽紙菸，遭星宇航空空服員制止，且還在機上喝了兩瓶白酒後有情緒失控情況。

警方到場後，旅客呂男不斷對處理員警大聲咆哮，並以英語和國，台語三字經等言語辱罵且比不雅手勢，警方爰依妨害公務將其上銬並予以逮捕，於帶返後對其實施吐氣酒測，酒測值為1.17MG/L，全案依民用航空法第119條之2第1項、妨害公務案，移交航警局刑事警察大隊偵辦。