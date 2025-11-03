預約禁菸房聞異味　外籍旅客怒告「3個殺人未遂」結果曝

▲旅客不滿飯店走廊有菸味，控告值班主管涉嫌殺人未遂。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名外籍旅客日前預約台北市西門町某大型飯店，註明要住禁菸房，但在入房前就聞到走廊上的菸味，外籍旅客感到身體不適，控告飯店值班主管沒有顧慮到他容易過敏，在他要昏倒時又未協助急救，涉嫌3次殺人未遂，台北地檢署調查，飯店已依法規標示禁菸，無法苛求飯店防範其他人偷抽菸等理由，3日公告處分不起訴。

據了解，這名外籍旅客是在8月1日抵達飯店，在櫃台辦完入住手續後，一上樓就感覺走廊上飄散著刺鼻菸味，他隨即下樓向飯店人員反應，他表示自己對菸味很敏感，而且會有過敏反應，所以預約時註明要禁菸房，飯店的安排不顧他的健康狀況，涉嫌殺人未遂。

旅客細數飯店安排的房間外走廊有菸味，是第1次殺人未遂，等他下樓反應後，又要他陪同上樓進房取回房卡，等於是讓他再次暴露於菸味之中，涉嫌第2次殺人未遂，後來他因為呼吸困難快昏倒，飯店人員卻沒有幫他做急救或叫救護車，是第3次殺人未遂。

檢察官調查，飯店有確實依照旅客要求入住禁菸房，飯店內也有充足的禁菸標示，且在9月份通過台北市政府的菸害防治檢查，依照外籍旅客的說法，在他感到不適時，飯店人員有詢問是否需要幫忙，當天也立即協助取消訂房並安排轉住其他飯店，加上旅客未能證明自己肺部或其他身體因菸味受到損傷，不能要求飯店在進到相關義務宣導禁菸後，還得事前防範其他房客偷抽菸，因此處分被告的飯店值班主管不起訴。

