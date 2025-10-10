國慶日暨煙火助攻南投茶博　千人擂茶排成國徽12道光芒

▲南投茶博會「千人擂茶」活動熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是雙十國慶日，南投世界茶業博覽會下午舉辦「千人擂茶」活動，230組報名名額都被秒殺、現場席位也仿照國旗排成國徽的「12道光芒」，為國家慶生；縣長許淑華表示，因今晚國慶焰火在南投施放，茶博會也湧入大量人潮、買氣特別好，邀請民眾把握機會參加最後2天活動。

縣府指出，今年茶博會傳統大型活動千人擂茶由水里農會負責辦理，許淑華偕同水里農會幹部等多人在台上示範製作擂茶；台下民眾有人呼朋引伴參加、有人一家大小出遊，在中興新村大操場上依照標示順序，將茶葉、花生、芝麻、米、堅果等五穀雜糧，在擂缽中磨成細糊狀，再沖入熱水飲用，度過自在悠閒的下午。

▲▼南投縣長許淑華參與「千人擂茶」活動。（圖／記者高堂堯攝，下同）

許淑華表示，由於國慶焰火在南投，可｢朝品茶香、夜賞焰火」，民眾踴躍參加擂茶活動，遊客也比往年多，且據反映買氣也特別好：截至10日中午統計，參加茶博人數已有78萬人次、消費金額達1億2000萬餘元，她感謝各地來的民眾，用行動支持這場茶的嘉年華。

許淑華同時邀請國人在觀賞國慶焰火後，別錯過最後兩天的茶博盛會，享受南投｢特有版」的國家慶典活動。