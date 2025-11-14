高嘉瑜爆敬老金網站寫「上海市」　社會局嗆道歉：通常都會查證

▲台北市社會局長姚淑文要高嘉瑜為烏龍爆料道歉。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市各里開始發放重陽敬老禮金，民進黨前立委高嘉瑜昨日爆料，有民眾向她投訴，在進入社會局官網後發現，網頁下方建議市民洽詢的單位竟寫著「上海市各區公所」。台北市社會局第一時間已澄清闢謠，昨日晚間更完成報警並提出刑事告訴。社會局長姚淑文今（14日）受訪指出，很遺憾高嘉瑜並沒有做任何徵詢，一般人通常會查證，但她卻一味地將錯誤訊息放在網路上，目前尊重警方偵辦程序，如果是刻意偽造，刑事罪上一定告到底。

姚淑文說，一般人如果發現這樣的問題，通常都會來查證，更何況這是一個公部門的系統，不會發生這樣的錯誤，很遺憾高嘉瑜並沒有做任何徵詢的動作，而一味地將錯誤訊息放在網路上，覺得非常遺憾也不應該發生此事，已經先去報警、跟警察確認，先以偽造文書來了解此事，如果是有人刻意入侵，還可以加告妨害電腦使用罪，一定要正式澄清。

對於高嘉瑜不認錯，先說是共產又說是詐騙，姚淑文指出，對於這樣錯誤、誤導民眾的狀況，非常不應該，對於市府的社會局產生不信任的情形，這樣的問題很嚴重，希望高嘉瑜來致歉。目前只有報案，那後續會提告、提告對象是高嘉瑜嗎？她說，向警方正式製作筆錄就是提告的動作，警方會了解這樣的文書是經由什麼樣的方式產生，如果是刻意偽造，刑事罪上社會局一定告到底；因為高嘉瑜說這樣的文書是經由他人提供的，現在要確切了解是由哪位人士提供，目前尊重警方偵辦程序。

社會局表示，經查證，網頁後台系統，未曾有「上海市區公所」相關文字紀錄，消息所稱並非事實，可能為有心人士利用Chrome網站翻譯設定問題，或刻意後製圖片，造成混淆，意圖可議；社會福利本為良善，卻遭有心人士刻意扭曲，已經損害市府聲譽，更引起民眾不必要臆測。

社會局說，為維護市府聲譽以及社會福利服務公義，社會局已完成報案，警方亦已刑案偽造文書、侵害著作權偵辦，後續亦有依照《社會秩序維護法》辦理的可能，呼籲民眾切勿進一步傳播謠言、以免觸法，莫以社會福利為攻擊異己的工具，亦應先行查證，以免造成民眾誤解，使社會福利美意受虧損。