社會 社會焦點 保障人權

快訊／醫美電波探頭「延壽」手法曝　醫材4兄弟等12人3罪起訴

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢偵結上溢黃家兄弟黃國忠(左起)、黃國祥、黃培軒與行政院前科長洪明全涉醫材詐欺案。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

醫材批發商上溢公司黃家4兄弟，涉嫌以重灌軟體、更換晶片等方式，突破原廠設定的鳳凰電波、美國音波探頭使用次數限制，黃家兄弟除私自在飯店為病患施打電波，還把這些原價約10萬元的探頭回收、回充後，以2萬多元低價賣給醫美診所。台北地檢署13日依詐欺等罪嫌起訴黃家4兄弟、2醫美診所負責人等共12名被告，行政院前科長洪明全獲緩起訴。

起訴指出，上溢公司登記負責人黃國祥本身具有理工專業知識，大哥黃國忠、老三黃千萬都曾是醫美集團的工程師，他們和老四黃培軒共同經營依材進出口及販售為業，從2004年起，黃家幾個哥哥就開始嘗試調整美國音波(優珊納超音波治療儀)的出場設定，最後以更換晶片的方式，破解原本每顆探頭只能施打2400次的上限。

▲刑事局保智大隊查獲上溢公司涉嫌進口山寨鳳凰電波和美國音波等知名醫材並低價攬客，檢警查扣山寨版探頭2767顆。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局查扣鳳凰電波和美國音波主機與疑似回收探頭。（資料照／記者張君豪翻攝）

位於台北市光彩時尚診所負責人郭弘義、景賀醫美診所民生總店與光復分院的負責人徐郁景，涉嫌明知向上溢公司租來的美國音波主機搭配的是回收探頭，仍從2022年起，向病患謊稱是原廠探頭，藉此收取診療費用。

除了出租美國音波主機與回收探頭外，黃家老四黃培軒還以「黃醫師」的身分，在萬怡酒店房間內，擅自為「醫美小蜜蜂」招攬來的病患施打鳳凰電波(梭達熱世紀飛可適除皺系統)，所使用的探頭也是破解過的二手探頭。

檢察官林婉儀調查後，依詐欺罪、違反《醫療器材管理法》、《醫師法》等罪起訴黃家兄弟與涉案診所負責人，而行政院災害防救辦公室前科長洪明全為了賺取飯店會員點數而協助預定萬怡酒店，因坦承犯行，獲得緩起訴處分，代價是繳庫30萬元。專案小組仍將持續追查是否有其他醫美診所因貪便宜而使用到這些回收探頭。

醫美鳳凰電波美國音波探頭回收醫療醫材醫師法詐欺

