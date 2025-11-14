　
政治

藍營怒轟高市府「三大失職」　嗆：沒道歉、沒爭取、沒報告別想過關

▲▼藍營懶人包 。（圖／國民黨提供）

▲藍營推懶人包砲轟高雄市府。（圖／國民黨高雄市議會黨團提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市議會藍綠火藥味玉愈來愈濃，國民黨團今（14）日再度開記者會槓上陳其邁市府，痛批市府「不道歉、不爭取、不報告」，還找民進黨籍議員「洗白、帶風向」，直言若市府不回應三大訴求，藍營就「霸著不交付」繼續擋預算，絕不會像「自我閹割的民進黨團」。

國民黨團炮火全開指出，市府避談美濃大峽谷、大樹光電海等重大環境爭議，還一度試圖把拒絕交付預算的理由，硬套成「市長提前離席」。總召黃香菽怒斥：「理由都說得清清楚楚，是市府不願正面處理環境問題、屢次羞辱議會，還對中央補助消極到不行！」

市議員邱于軒表示，高雄近期環境議題已成「全國級醜聞」，市府卻逃避進議會專案報告，民進黨團還護航擋質詢，「比被破壞的環境還醜陋！」

黨團許采蓁點名市府近一年荒腔走板行徑，包括：發假新聞稿抹黑立委柯志恩、指示局處不必配合立委會勘、洩漏議員陳情內容、里長公文已讀不回等，她怒：「任期要結束就開始失控？民進黨議員還縱容，乾脆把尊嚴丟到辦公室垃圾桶！」

書記長白喬茵則把矛頭指向中央。她說財劃法明明規定補助不得低於修法前，行政院卻大砍高雄經費，連「長照」、「營養午餐國產食材」等重要計畫都受害，市府卻完全不抗議，「暖男市長怎麼對長輩與孩子這麼冷酷？」

國民黨團最後重申三大要求，要求市府帶隊到議會為各項爭議正式道歉、向中央討回136億元補助及103億軌道建設經費、針對重大環境議題召開專案報告，藍營強硬放話「陳其邁若不回應，就沒有交付！我們不會像民進黨團一樣自願放棄監督權。」

